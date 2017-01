Alta estação ajuda a elevar oferta de vagas

00:00 · 03.01.2017

O ano de 2017 começou com 1.553 vagas de emprego efetivas e temporárias no Ceará, segundo o Sistema Nacional de Emprego/Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT). Deste total, 823 oportunidades são para pessoas com deficiência física, o que representa quase 53% dos postos de trabalho.

A quantidade de vagas disponíveis no início deste mês é equivalente ao número observado em igual período do ano passado e está dentro do previsto para este momento de retração econômica vivido pelo Brasil. "Antes da crise econômica, em 2013 e 2014, por exemplo, os meses de janeiro costumavam começar com cerca de 2.500 oportunidades", afirma o presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, Gilvan Mendes.

O aumento da demanda por trabalhadores está sendo puxado, principalmente, por conta do período de alta estação, que teve início no último dia 15 de novembro e segue até o Carnaval, comemorado neste ano em 28 de fevereiro. A estimativa é que o número de vagas de trabalho disponíveis no Sine/IDT cresça até o fim desta quinzena, dando mais oportunidades para quem deseja obter o primeiro emprego ou retornar ao mercado, levando em consideração a elevada taxa de desemprego registrada atualmente.

Funções

Com exceção das vagas para pessoas com deficiência, cuja maioria dos cargos é para teleoperador, as principais oportunidades são para bares, restaurantes, barracas de praia, supermercados e lojas. Entre as funções estão garçom, cumim (auxiliar de garçom), auxiliar de cozinha, cartazeiro, peixeiro, confeiteiro, vendedor, etc.

Também existem oportunidades de emprego disponíveis no Sine/IDT para profissionais com nível superior formados em administração, serviço social, farmácia, nutrição e marketing.

Temporários

Geralmente, para as vagas temporárias, o empregador não exige experiência do empregado, mas aqueles que já trabalharam na área de interesse costumam sair na frente na hora da seleção.

"Os números estão dentro da nossa expectativa. Apesar da crise, conseguimos superar a nossa meta em 2016. Neste ano, o cenário ainda está muito incerto, com muitos ajustes fiscais", disse o presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho.

"Além disso, os analistas de mercado dizem que a economia só deve começar a melhorar no segundo semestre de 2017", completa Gilvan Mendes, lembrando do desemprego no País, cuja taxa atual é de 11,9%, atingindo aproximadamente 12 milhões de pessoas.

Barracas de praia

Um dos setores que costuma se destacar na geração de empregos temporários na alta estação é o de barracas de praia, sobretudo as que ficam localizadas na orla de Fortaleza.

De acordo com o vice-presidente da Associação das Barracas da Praia do Futuro, Flávio Costa, os 300 postos de trabalho temporários criados para o período ainda não foram totalmente preenchidos, com destaque para as vagas de garçom, ajudante e auxiliar de cozinha.

"A gente procura preencher essas vagas ainda no começo de dezembro, que é para já ir treinando os funcionários para a alta estação, mas se vier a gente contrata. Não dá pra saber ainda quantos foram contratados, mas as 300 vagas ainda não foram ocupadas", garante.

Flávio Costa destaca ainda que, em muitos casos, o emprego temporário acaba se tornando fixo, devido à alta rotatividade existente nos empreendimentos do setor.

"Com a grande rotatividade nas empresas de praia e também dos garçons, cerca de 50% das pessoas que são contratadas temporariamente acabam se tornando funcionários fixos", afirma.

Efetivação

Passadas as festas de fim de ano, que puxam o consumo no comércio varejista e também as contratações temporárias, agora os lojistas começam a efetivar aqueles trabalhadores que se destacaram no período.

O presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho observa que, com a taxa elevada de desemprego, o mercado de trabalho está muito mais competitivo, fazendo com que os empresários sejam mais criteriosos na hora de contratar.

"As exigências e a busca por pessoas mais capacitadas são maiores. E, muitas vezes, a remuneração não corresponde ao nível de exigência", diz.

O que fazer

Os interessados em concorrer a uma das vagas de trabalho disponíveis neste início de ano devem procurar a unidade do Sine/IDT mais próxima, das 8h às 17h, munidos de currículo, comprovante de endereço, comprovante de escolaridade, carteira de trabalho, RG e CPF.

O atendimento também pode ser agendo pelo do site www.Sineidt.Org.Br. As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração.