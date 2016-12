Alta de juro dos EUA preocupa mercados

00:00 · 29.12.2016

Brasília. A elevação da taxa básica de juros norte-americana é uma das principais preocupações no cenário econômico mundial para 2017. O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, decidiu no fim de 2016 aumentar a taxa e informou que prevê mais três aumentos da taxa em 2017. A subida torna mais atrativas as aplicações no mercado norte-americano em relação a outros países, principalmente entre os emergentes, incluindo o Brasil.

A elevação anunciada em meados de dezembro mudou os juros da faixa de 0,25% a 0,5% para 0,5% a 0,75%. A mudança ocorreu depois que o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) sinalizou que a economia local registrava inflação e nível de desemprego baixos. Com taxas melhores no mercado dos EUA, os investidores internacionais mudam suas posições, principalmente quando se trata dos títulos do Tesouro americano, de baixíssimo risco.

Além da variação da taxa básica de juros, a mudança de comando nos EUA, com a chegada de Donald Trump à presidência, também deve ter reflexos diretos na economia mundial no próximo ano. Especialistas veem com certa apreensão a variável Trump, principalmente por causa de declarações do presidente eleito em defesa de empresas norte-americanas.

Europa e China

Para a Europa, a expectativa para o próximo ano é que a região mantenha o desempenho econômico fraco registrado em 2016. No relatório da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, divulgado em novembro, o crescimento estimado para o continente em 2017 é de 3,3%. No caso da China, os indicadores mostram que o crescimento econômico do país deve desacelerar em 2017. A projeção de crescimento é de 6,5% ante os 6,7% que devem ser registrados em 2016.

ANÁLISE

Bovespa tem ganhos de 1,85%

A Bolsa brasileira subiu quase 2% ontem (28), destoando dos principais mercados internacionais, que fecharam em baixa em nova sessão de pouca liquidez. Já o dólar encerrou o dia em alta em relação ao real, em comportamento alinhado com exterior. O Ibovespa teve alta de 1,85%, para 59.781 pontos. O volume financeiro negociado na sessão foi de R$ 4,25 bilhões, levemente superior ao do dia anterior, mas ainda assim pouco mais de metade da média diária de dezembro, que é de R$ 8,3 bilhões.

Na falta de indicadores e em dia de agenda esvaziada, o mercado repercutiu a decisão do governo de vetar parcialmente o socorro a estados endividados. O presidente se opôs ao mecanismo que criou um programa de recuperação fiscal para estados com maiores dificuldades financeiras - como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O principal motivo do veto foi a decisão da Câmara de derrubar praticamente todas as contrapartidas que os estados em situação financeira calamitosa teriam.

Ainda sob efeito das recentes medidas voltadas ao setor financeiro, as ações de bancos estiveram entre as maiores altas do Ibovespa nessa sessão. Os papéis do Itaú - que têm o maior peso na composição do índice - subiram 2,35%. As ações preferenciais do Bradesco tiveram alta de 3,59%, e ordinárias avançaram 2,32%. Os papéis do Banco do Brasil valorizaram 1,24%, e as units - conjunto de ações do Santander - subiram 5,27%.

As ações da Petrobras se beneficiaram da alta do petróleo no exterior e subiram no pregão: as preferenciais avançaram 2,57%, para R$ 14,78, e as ordinárias tiveram valorização de 1,74%, para R$ 16,98.

O dólar fechou em alta ante o real, em linha com o comportamento das principais divisas mundiais. O dólar à vista subiu 0,23%, para R$ 3,284. O dólar comercial teve alta de 0,09%, para R$ 3,281.