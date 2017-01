AJE: crise hídrica é foco em 2017

00:00 · 25.01.2017

Thiago Pinho, que esteve à frente da coordenadoria da AJE em 2016, passa o cargo para Fernando Laureano, que toma posse no dia 7 de fevereiro

Com nova gestão já eleita e prestes a tomar posse no dia 7 de fevereiro, a Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) inicia o ano com a proposta de dar destaque a um assunto que há muito vem discutido em um Estado que acaba de sair do quinto ano consecutivo de seca: a crise hídrica.

De acordo com o engenheiro civil Fernando Laureano, agora à frente da coordenação da Associação, ao longo de 2017 será realizado concurso de projetos voltados para a captação, reutilização de água e conscientização sobre seu uso. Além disso, estão previstas duas missões empresariais, sendo uma em Goiás e outra em Israel.

No País do Oriente Médio, a AJE planeja conhecer e entender as tecnologias aplicadas na irrigação, dessalinização, reutilização da água, "bem como empresas e universidades voltadas para a tecnologia com startups, incubadoras e aceleradores, ou seja, parque tecnológico", diz Laureano. Já a missão nacional para Goiás objetiva conhecer o agronegócio local, "extraindo algo de positivo para o Ceará". "Sabemos que na Serra da Ibiapaba temos grande produção de flores, o que há pouco tempo era tido como quase impossível", pontua.

Jovens lideranças

A quinta edição do Fórum de Jovens Lideranças Empresariais terá como tema "Sucessão Familiar". Conforme Laureano, a disseminação do conteúdo é necessária, "pois a maior parte das empresas são familiares". Além disso, a AJE quer trabalhar para que aulas sobre Empreendedorismo sejam acrescidas ao currículo escolar da rede pública.