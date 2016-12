Airbnb gera impacto na rede hoteleira da Capital

00:00 · 27.12.2016

Com a crise econômica, a expectativa de ocupação de hotéis e pousadas de Fortaleza para o período do Réveillon é de queda em relação aos números do ano passado. Segundo representantes do segmento pousadas e hotéis, os turistas que visitam a Capital, para reduzir os custos da viagem, têm procurado outras opções de hospedagem, como os aluguéis de casas, flats ou apartamentos por temporada, que podem ser oferecidos em plataformas online como o Airbnb.

O serviço oferecido pela startup norte-americana é alvo de duras críticas da rede hoteleira cearense, por provocar "concorrência desleal" com o setor. "O Airbnb é uma concorrência completamente desleal. Trabalham na informalidade, sem pagar impostos algum. Não geram empregos. Causam prejuízo tributário enorme ao nosso país", diz o presidente do Sindicato Intermunicipal de Hotéis e Meios de Hospedagem do Estado do Ceará (Sindihotéis-CE), Manoel Linhares.

O presidente diz que a entidade, juntamente com a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), está se esforçando para que sejam cobrados do Airbib a carga tributária em torno de 40% paga atualmente pelos hotéis; cobrança de taxas vigilância sanitária, corpo de bombeiros e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) comercial; e a geração empregos formais.

Linhares também exige que o serviço seja cadastrado no Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) como meio de hospedagem. "Em suma, queremos que todas as nossas obrigações sejam exigidas também deles para que a concorrência fique em pé de igualdade. Já tivemos diversos encontros com o Marx Beltrão, ministro do Turismo, e com o Vinicius Lummertz, presidente da Embratur fazendo nossas reivindicações", afirma.

Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (Abih-CE), Eliseu Barros, a atuação de empresas como Airbnb vem impactando negativamente o setor hoteleiro não apenas no Ceará ou no Brasil, mas no mundo inteiro. "Tem essas empresas estão alugando apartamentos sem pagar imposto. Mas também tem muitos condomínios na beira da praia, que as pessoas compraram para alugar, que também acabam influenciando negativamente", defende.

Já José Walden Lins Melo Filho, presidente da Associação de Meios de Hospedagem e Turismo do Ceará (AMHT), que representa os pequenos hotéis e pousadas, diz que já faz alguns anos que o Airbnb tem afetado os meios de hospedagem do Estado, mas que a crise atual faz aumentar ainda mais busca por aluguéis por temporada.

"É uma concorrência desleal que a gente vem sentindo há alguns anos. E com a crise isso se agravou. Então a gente reivindica que, assim como já fizeram outras grandes cidades, isso seja regulamentado, principalmente essas grandes agências, que não geram empregos nem arrecadação", ele diz.

Segundo José Walden, como não dá para competir com as tarifas do Airbnb, a estratégia do setor é investir na melhoria do atendimento e da qualidade dos serviços, que, segundo ele, são ausentes na modalidade de aluguel por temporada.

Sem resposta

A reportagem buscou o Airbnb para se posicionar sobre a questão. Foram feitas chamadas telefônicas e foi enviado e-mail para a empresa que em seu site se diz responsável pela comunicação da Airbnb no Brasil, NR-7 Comunicação, mas não houve sucesso. O Diário do Nordeste tentou ainda contato por meio do e-mail disponível no site oficial da Airbnb, mas não obteve retorno.

Em meio à polêmica sobre o Airbnb, o Ministério do Turismo já havia afirmado em 2015 que o serviço oferecido pela empresa norte-americana é amparado pela Lei do Inquilinato (8.245/91), que trata da locação de imóveis urbanos. O ministério também já havia declarado que defende meios de hospedagem alternativos, pois dão mais opções aos turistas e aumentam a competitividade no mercado turístico.

Preços

Para o período de 27 de dezembro até 3 de janeiro, é possível encontrar opções de hospedagem no Airbnb que vão desde quartos compartilhados, até casas inteiras, em Fortaleza. Os valores, para duas pessoas, vão de R$ 33 até R$ 3.500, a diária, com um preço médio de R$ 384. Na Capital, por exemplo, são oferecidas unidades em flats, apartamentos residenciais inteiros ou apenas quartos.

Atualmente, o Airbnb concentra uma rede de anfitriões, dentro do conceito "minha casa, sua casa", que compartilham seus espaços em 190 países e mais de 34 mil cidades espalhadas pelo mundo. Para encontrar um espaço, os interessados devem acessar o site (www.Airbnb.Com.Br) e inserir a cidade escolhida e as datas da viagem na caixa de busca para ter acesso às ofertas em qualquer lugar do mundo. O anúncio de acomodações também pode ser feito pelo computador, celular ou tablet.

Ocupação

Após registrar uma taxa de ocupação de 96% no período do réveillon do ano passado, a rede hoteleira de Fortaleza espera ficar na marca de 80% no mesmo período deste ano, segundo a Abih-CE. Já entre os pequenos hotéis e pousadas, a ocupação está em torno de 85%, enquanto em 2015 estava em quase 100%, de acordo com a AMHT.

Para Eliseu Barros o principal motivo para a redução da taxa de ocupação hoteleira é a crise econômica. Além disso ele cita o alto preço das passagens aéreas e o curto período de divulgação do destino Ceará. "Estamos sem promoção feita pelo governo desde agosto, por problemas na licitação. Então a divulgação foi iniciada só agora, em dezembro", diz. Segundo José Walden, em decorrência da crise, o ano de 2016 foi o pior dos últimos 20 anos para o setor.

Expectativa

Apesar do momento adverso, o presidente da AMHT está otimista para o período de final de ano. Ele diz que embora a ocupação dos pequenos hotéis e pousadas esteja na faixa dos 85%, a procura na semana passada e que a expectativa é superar os 90% nos próximos dias.

"Mesmo assim estamos otimistas, e temos que lembrar que o réveillon de Fortaleza ainda é o segundo maior do Brasil, perdendo só para o do Rio de Janeiro", diz José Walden. "Então, para um ano de crise, em que as pessoas estão pensando dez vezes antes de gastar, é muito positivo (uma taxa de ocupação acima de 90%)", diz.