Airbnb está aberto a 'discutir impactos'

00:00 · 28.12.2016

Após ter recebido duras críticas do setor hoteleiro cearense e ter sido procurado pela reportagem sem ter se posicionado - conforme matéria publicada na edição de ontem do Diário do Nordeste -, o Airbnb afirmou, em nota, que sua atividade no Brasil é "absolutamente legal e regular", e que está sempre aberto "a discutir os impactos gerados pelo sucesso da plataforma em cada mercado. A discussão sobre novas regras não pode servir para criar barreiras à inovação e à concorrência, o que prejudica os consumidores e a sociedade, ou para impor burocracias para as milhares de pessoas que dependem da renda extra aferida pela locação de temporada de quartos ou lares, que de outra forma ficariam vazios".

De acordo com a startup norte-americana, uma pesquisa realizada em agosto deste ano pelo Datafolha revela que 96% dos brasileiros veem vantagens no tipo de acomodação oferecido pela plataforma, sobretudo por conta da possibilidade de geração de renda extra. "Outros dados que comprovam o sentimento do brasileiro quanto à plataforma: 86% são a favor do conceito de compartilhamento de lares e 76% declaram estar satisfeitos com a legislação atual sobre a locação por temporada ou gostaria de novas regras que não criassem restrições ao Airbnb", salientou a empresa.

O Airbnb disse ainda que é um dos responsáveis por movimentar a economia brasileira. "Durante os Jogos Rio 2016, a plataforma impulsionou em cerca de R$ 325 milhões a atividade econômica da cidade do Rio de Janeiro, com geração de renda extra de cerca de R$ 100 milhões para os anfitriões cariocas que abriram seus lares para mais de 85 mil hóspedes do Brasil e do mundo inteiro", defendeu.

Concorrência

O serviço oferecido pela startup foi criticado pela rede hoteleira cearense, sob a alegação de que a plataforma promove concorrência desleal com o setor, por não pagar as mesmas taxas e tributos arcados pelos hotéis.

As opiniões contrárias ao Airbnb vieram de representantes do Sindicato Intermunicipal de Hotéis e Meios de Hospedagem do Estado do Ceará (Sindihotéis-CE), da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (Abih-CE) e da Associação de Meios de Hospedagem e Turismo do Ceará (AMHT).