Airbnb anuncia novas categorias de acomodações

01:00 · 23.02.2018

Planejando alcançar a marca de mais de 1 bilhão de hóspedes por ano até 2028, o cofundador do Airbnb, Brian Chescky anunciou ontem que a plataforma terá novas categorias de acomodações, que incluem pousadas e hotéis boutique. Um serviço de luxo e programa de fidelidade para hóspedes também fazem parte das novidades divulgadas.

Atualmente com 4,5 milhões de lugares para hospedagem, em 81 mil cidades, o Airbnb foi fundado, há dez anos, por Brian Chesky e Joe Gebbia. Os dois inflaram três colchões de ar em seu apartamento, em São Francisco, nos EUA, e deram início ao que se converteu em um fenômeno mundial de viagens. Desde então, os anfitriões do Airbnb receberam mais de US$ 41 bilhões em renda extra com mais de 300 milhões de hóspedes.

Mudanças

Projetando uma forte expansão da comunidade de anfitriões para os próximos dez anos, o Airbnb apresentou um novo plano para sua principal vertente, a "Homes". A ideia é transformar ainda mais o perfil de hospedagens mundo afora.

Os hóspedes passarão a contar com quatro novos tipos de propriedades: Casas de Férias, Casas Únicas, Pousadas e Hotéis Boutique (além das já existentes Lugar Inteiro, Quarto Inteiro e Quarto Compartilhado).

A plataforma terá ainda novas categorias de padrão - Airbnb Plus e Beyond by Airbnb e um quadro de hospedagens chamado "Coleções Airbnb", para que o visitante escolha casas sob medida de acordo com a ocasião. Outra novidade anunciada é o investimento na comunidade com incrementos ao programa de Superhost e um novo programa de fidelidade para hóspedes, que será lançado ainda este ano.

Durante a apresentação dos novos formatos, Brian Chesky disse que "há dez anos nem imaginávamos no que o Airbnb se tornaria. As pessoas achavam que estranhos hospedados nas casas uns dos outros era uma ideia maluca. Hoje, milhões de pessoas fazem exatamente isso a cada noite. Mas queremos ir além e apoiar e expandir nossa comunidade para que, nos próximos dez anos, mais de 1 bilhão de pessoas por ano possam ter os benefícios das viagens mágicas proporcionadas pelo Airbnb".

Propriedades

Segundo o executivo, a comunidade de anfitriões do Airbnb é ampla e diversa, com mais de 4,5 milhões de opções de acomodações ao redor do mundo.

Para atender as necessidades de diferentes viajantes, o Airbnb anunciou as "Coleções" - casas perfeitas para cada ocasião.

As categorias "Airbnb para Famílias" e "Airbnb para Trabalho" já estão disponíveis para os usuários do aplicativo.

As Coleções "Conhecer Pessoas", "Casamento", "Lua de Mel", "Viagem em Grupo" e "Jantar Especial" entrarão na plataforma ainda este ano.