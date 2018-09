Air France-KLM quer dobrar voos em Fortaleza

01:00 · 20.09.2018

Na edição do dia 18 deste mês, o Diário do Nordeste publicou dados da ocupação dos voos do Grupo Air France-KLM em Fortaleza no mês de agosto

Até dezembro de 2019, a Air France-KLM pretende contar com 10 voos semanais saindo de Fortaleza para Paris, na França, e Amsterdã, na Holanda, de acordo com o secretário do Turismo do Estado, Arialdo Pinho. Já tinham sido confirmadas pelo Grupo mais uma operação da Joon, subsidiária da Air France, para Paris com início entre outubro e novembro deste ano, e uma 4ª frequência para Amsterdã com a KLM em abril de 2019.

Atualmente, por meio do hub instalado na Capital cearense em maio deste ano, as companhias são responsáveis por três voos semanais para Amsterdã e dois para Paris. Em nota, o Grupo reafirmou que, em 2 de abril de 2019, passa a operar sete frequências saindo de Fortaleza com destino às cidades francesa e holandesa e disse que, se o desempenho das rotas continuar positivo, estudará o aumento da quantidade de voos.

"A Air France-KLM começa a operar sete voos semanais em Fortaleza a partir de 2 abril de 2019. A empresa segue monitorando o desempenho de suas rotas, e se o desenvolvimento continuar positivo, como tem acontecido, a companhia estudará o aumento da quantidade de voos", disse o Grupo.

Com as novas frequências já confirmadas, serão sete voos semanais de e para a Capital cearense: quatro para Amsterdã e três voos para Paris. O secretário do Turismo do Ceará não revelou detalhes sobre as outras três frequências que podem entrar em operação até dezembro do ano que vem.

"A partir de abril de 2019, o Grupo Air France-KLM vai ter um voo por dia. Até dezembro do ano que vem, o número de voos (semanais) vai dobrar, serão 10", destacou Pinho. Conforme publicou o Diário do Nordeste na edição do último dia 18, os voos do Grupo Air France-KLM de Fortaleza para Paris atingiram uma taxa de ocupação de 96% em agosto. No sentido inverso, o dado ficou em 86,9% no mês passado, de acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Os voos da KLM no sentido Fortaleza-Amsterdã tiveram ocupação de 95,6% e o trecho da Holanda para o Ceará atingiu 84,7%.

Fluxo de passageiros

A chegada de novas companhias com novos destinos internacionais contemplados fez com que o fluxo de passageiros no Aeroporto de Fortaleza saltasse 60,4% em julho na comparação com igual período de 2017, quando o terminal cearense ainda estava sob a administração da Anac. No sétimo mês do ano, passaram pelo aeródromo 42 mil viajantes internacionais, 15,8 mil a mais que em julho do ano passado.

Considerando o acumulado de janeiro a julho, já trafegaram pelo Aeroporto de Fortaleza 180,8 mil passageiros a bordo de voos internacionais, um avanço de 34,7% frente a igual período do ano anterior. Em números absolutos, foram 46,5 mil viajantes a mais. O desempenho nos sete primeiros meses do ano foi o melhor na série histórica da Anac - o segundo melhor havia sido em 2008, quando 133,7 passageiros internacionais haviam passado pelo aeroporto.

Em relação aos demais terminais brasileiros, o Aeroporto de Fortaleza saltou três colocações no ranking da movimentação aérea internacional, passando da 10ª em janeiro para a 7ª em julho, ultrapassando os fluxos dos aeroportos de Brasília (Distrito Federal), Salvador (Bahia) e Florianópolis (Santa Catarina).