Agências bancárias abrem até amanhã

00:00 · 28.12.2016

As agências bancárias de todo o Brasil estarão abertas para atendimento ao público até esta quinta-feira (29) e fecham na sexta-feira (30) para o recesso de Ano Novo. O atendimento ao público será retomado no dia 2 de janeiro, segunda-feira, primeiro dia útil de 2017.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) ressalta que contas e carnês com vencimento na data em que as agências estiverem fechadas poderão ser pagos no primeiro dia útil seguinte ao feriado bancário sem cobrança de multas por atraso.

Alternativas

A alternativa para os usuários nos dias em que não houver atendimento nas agências bancárias é utilizar os caixas eletrônicos, internet banking, banco por telefone e correspondentes bancários como casas lotéricas e agências dos Correios.

Abono Salarial

Quem tem direito a sacar o abono salarial do PIS/Pasep ano-base 2014 tem até essa quinta-feira (29) para ir a uma agência bancária retirar o benefício.

E o trabalhador que tem o Cartão Cidadão com senha poderá sacar o abono salarial do PIS/Pasep em um terminal de autoatendimento da Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas até a sexta-feira (30).

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, pouco mais de 900 mil pessoas em todo o Brasil que têm direito a receber o dinheiro do PIS/Pasep ainda não efetuaram o saque. O direito ao benefício do abono salarial pode ser consultado no site do Ministério do Trabalho.

ANÁLISE

Bovespa tem alta de 0,13%

Os mercados voltaram a abrir nos Estados Unidos e na Europa ontem (27), mas isso não significou aumento no fluxo de negócios na Bolsa brasileira. O Ibovespa fechou perto da estabilidade, com leve alta de 0,13%, para 58.658 pontos. Já o dólar encerrou o dia cotado a R$ 3,27. A Bolsa teve mais um pregão de volume reduzido. O giro financeiro foi de R$ 3,56 bilhões, menos da metade da média diária de dezembro, que é de R$ 8,56 bilhões.

A reabertura dos mercados de commodities deu a tônica da sessão dessa terça-feira, com destaque para os preços do minério de ferro, que subiram e impulsionaram os papéis preferenciais da Vale -mais negociados-, que subiram 1,23%, para R$ 23,10. As ações ordinárias da mineradora caíram 0,50%. As ações da Petrobras fecharam com leve queda, apesar da alta do petróleo no exterior. As ações mais negociadas da estatal caíram 0,07%. Os papéis ordinários tiveram queda de 0,24%.

O dólar à vista fechou com queda de 0,15%, a R$ 3,276. O dólar comercial subiu 0,06%, para R$ 3,278. O Banco Central não realizou nenhuma intervenção no mercado de câmbio.