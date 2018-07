Aeroporto: obras completam 2 meses

01:00 · 17.07.2018

Três frentes de trabalho são executadas simultaneamente para a reforma do edifício atual, a ampliação do terminal e a reforma da pista e taxiways

Fraport deve investir no Fortaleza Air Port R$ 1 bilhão em obras, do qual 70% deve ser financiado pelo BNB. Mas o contrato ainda não foi assinado

As obras de ampliação e reforma do Fortaleza Airport pelas construtoras Método e Passarelli completaram dois meses de execução em julho, após meses de impedimento judicial. De acordo com o consórcio, as empresas estão realizando os serviços de demolição e reforço das estruturas na expansão leste e já executaram as fundações do acesso viário que ligará o terminal de passageiros já existente ao trecho em construção.

A nova via contará com um elevado e irá da área de embarque atual até a locadora de automóveis, conforme o Diário do Nordeste informou com exclusividade em abril. Foram realizadas ainda intervenções no atual terminal de passageiros, como a ampliação da área de embarque e desembarque e a readequação de alguns espaços existentes, além de adaptações da estrutura para a expansão oeste.

A Fraport investirá R$ 1 bilhão nas obras de reforma e ampliação do Aeroporto até o término da fase I-C do contrato, previsto para 2021. Parte desse valor (cerca de 70%) deverá ser financiado pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB), mas o contrato ainda não foi fechado, apesar da estimativa da instituição financeira de que o documento fosse assinado ainda na primeira quinzena de julho.

Procurados pela reportagem, nem a concessionária, nem o banco apresentaram nova previsão para a concretização do financiamento das obras. No fim do mês passado, o BNB e a Vinci, administradora do Aeroporto de Salvador, assinaram um contrato de R$ 516 milhões para a primeira fase da reforma do terminal da capital baiana.

Empregos

Os trabalhos de reforma e ampliação do Fortaleza Airport vão gerar 1.200 vagas por ano até a conclusão dos trabalhos, em maio de 2020. Na ocasião do lançamento da pedra fundamental das obras do Aeroporto, no dia 19 de junho, o sócio-diretor da Passarelli, Paulo Bittar, afirmou que cerca de 400 funcionários já trabalhavam em três frentes que operam simultaneamente - a reforma do edifício existente, a ampliação do terminal e a reforma da pista e taxiways.

Conforme o executivo informou, a maior parte das obras de ampliação do Aeroporto deixadas pelo consórcio anterior, parada há quatro anos, será reaproveitada na nova reforma.

O entendimento é que a estrutura de concreto existente no canteiro da obra está "absolutamente íntegra" e que a velocidade da obra se dá, em grande parte, pelo fato de não ter a necessidade de demolir toda a estrutura que se tinha feito, sem comprometer a qualidade do produto final.