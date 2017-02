Aeroporto faz 19 anos; leilão em um mês gera expectativa

00:00 · 07.02.2017 por Hugo Renan do Nascimento - Repórter

O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, completa hoje 19 anos do atual terminal, inaugurado em 1998. Há pouco mais de um mês para o leilão de concessão à iniciativa privada, o equipamento entra numa nova fase a partir da nova administração. Além disso, o momento é fundamental para a decisão da Latam na escolha da cidade para o hub da companhia.

Marcado para o dia 16 de março, o leilão vai acontecer na BM&FBovespa, em São Paulo, e define a empresa responsável pela administração do Aeroporto. Segundo o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, responsável pelo certame que envolve ainda os aeroportos de Salvador, Porto Alegre e Florianópolis, o valor mínimo de outorga está estimado em R$ 1,4 bilhão, além de 25% do pagamento à vista mais o ágio.

Ainda de acordo com o Ministério, o investimento previsto para a concessionária gira em torno de R$ 1,4 bilhão. A aplicação servirá para ampliar, numa primeira fase, o terminal de passageiros e o pátio de aeronaves, que contará com mais 12 pontes de embarque e cinco posições remotas. Numa segundo fase, a concessionária fará novamente intervenções no terminal de passageiros, outra vez no pátio de aeronaves, com mais 14 pontes de embarque e sete posições remotas, além da expansão da pista de pouso e decolagens.

A expectativa do Ministério é que em 2047 o Aeroporto de Fortaleza movimente aproximadamente 30 milhões de passageiros por ano. Apesar da demanda crescente, os quatro aeroportos que serão concedidos (Fortaleza, Salvador, Porto Alegre e Florianópolis) perderam ano passado 3,15 milhões de passageiros. O governo explica que a crise econômica reverberou com mais força no setor aéreo, com as empresas cortando viagens corporativas e famílias reavaliando os planos de férias.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a BM&FBovespa farão uma apresentação técnica de esclarecimento de dúvidas sobre os procedimentos da licitação de concessão para ampliação, manutenção e exploração dos quatro aeroportos, no dia 17 de fevereiro.

Satisfação

O Aeroporto Pinto Martins aparece entre os três piores em pesquisa de satisfação dos passageiros, divulgada em janeiro pelo Ministério dos Transportes. O terminal obteve nota 4,12 no quarto trimestre do ano passado e só ficou na frente de Salvador (3,77) e Cuiabá (3,83), em um total de 15 terminais avaliados em todas as regiões do País. Entre os terminais de médio porte, aqueles com movimentação de até 15 milhões de passageiros anualmente, Fortaleza é o segundo pior, dentre oito avaliados neste segmento da pesquisa.

No Nordeste, os aeroportos de Recife e Natal alcançaram notas 4,54 e 4,36, respectivamente. Os resultados levam em consideração a capacidade de movimentação de passageiros por ano e as notas de 38 indicadores, numa escala de 1 a 5.

Trabalhos inacabados

Iniciadas em 2010, as obras de ampliação do Aeroporto ficarão nas mãos da iniciativa privada após o leilão de concessão. Até a suspensão dos serviços, em abril de 2014, foram investidos R$ 52,5 milhões no Aeroporto de Fortaleza, sendo que o valor do contrato era de R$ 336,7 milhões. A Infraero não informou o montante aplicado na parte não concluída. Até a rescisão do contrato com o então consórcio responsável pela obra (CPM Novo Fortaleza), em agosto do mesmo ano, apenas 15,62% dos trabalhos haviam sido executados.

A primeira etapa da obra deveria ter ficado pronta para a Copa do Mundo de 2014, e a segunda em 2017. Agora, a expectativa é que os passageiros só usufruam do novo aeroporto em 2020.

Aniversário

Já o aniversário do Aeroporto é preparado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) - responsável pela administração do terminal - juntamente com os lojistas do equipamento, que darão uma série de descontos para quem passar pelos estabelecimentos hoje (7). No total, 12 lojistas oferecem descontos variados, que chegam a 50%. As lojas participantes são: Bebelu, Café Arretado, Casa do Pão de Queijo, Confraria do Café, Delta Expresso, Ernanitur, Flytour, Happy Sell, Hertz, Paulino Jr. Cabeleireiros, Shop Rent a Car e Unidas.

Perfil

Ao todo, oito companhias aéreas operam no Aeroporto Internacional de Fortaleza: Avianca, Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Gol, Latam, Condor, Meridiana, TACV e TAP. Os voos ligam a capital cearense a 14 destinos nacionais e a oito internacionais, atingindo uma média diária de 120 voos regulares, entre pousos e decolagens.

Para suprir essa demanda, o terminal funciona 24 horas, com capacidade para atender a 6,2 milhões de passageiros ao ano. Somente em 2016, passaram pelo local cerca de 5,7 milhões viajantes. De acordo com a superintendente do Aeroporto de Fortaleza, Elenilda Cunha, o terminal é um catalisador de oportunidades não só para a cidade, mas para todo o Estado.

"Trata-se de uma estrutura que amplia as perspectivas e oportunidades, possibilitando, desde uma grande indústria até a um pequeno produtor, a chance de ter meios para que mercados de outros locais passem a ter acesso a um produto feito na cidade ou na região", ressalta a superintendente.

Opinião do especialista

Fortaleza está entre os mais importantes

O Aeroporto de Fortaleza é um dos mais importantes no contexto atual. Temos quatro terminais sendo leiloados, dois no Sul e dois no Nordeste e todos são bem quistos pela iniciativa privada pelo atual momento e também quando se pensa no futuro. Isso porque a partir dessa concessão, não vão ter mais lotes com apenas um aeroporto. Fortaleza tem uma posição muito privilegiada geograficamente. Está muito perto de Estados Unidos e Europa e participa de uma competição pelo hub da Latam. Inclusive, pelo que está indicando, esse hub vai ser em Fortaleza mesmo. Sobre as obras, não acredito que sejam um impasse. Elas podem ser utilizadas ou não pelo concessionário. Como são antigas, talvez preferiram demolir e construir tudo novo. O maior questionamento dos operadores internacionais é de quanto vai ser o crescimento de tráfego em longo prazo no Brasil.

Thiago Nykiel

Diretor da Infraway Engenharia