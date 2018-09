Aeroporto de Juazeiro receberá aviões maiores

01:00 · 18.09.2018 por Antonio Rodrigues - Colaborador

Juazeiro do Norte. Iniciadas em março, a Infraero finalizou no final do último mês as obras no pátio de estacionamento de aeronaves do Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes. Com isso, o pátio foi classificado com o mesmo PCN (índice de resistência do pavimento) da pista, que passou de 3 para 4, permitindo o pouso de aeronaves maiores como A320 e Boeing 737-00 sem qualquer restrição. Ao todo, foram investidos R$ 2,6 milhões no terminal cearense. A informação foi confirmada pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA).

No último dia 31 de agosto, a aeronave A320 da Avianca realizou o primeiro pouso após a entrega das obras. De origem de Fortaleza e com destino a Guarulhos (SP) o voo ONE6377, com capacidade para 162 passageiros, pousou às 11h, com total segurança no aeroporto.

Localizado na região do Cariri, a apenas seis quilômetros do centro da cidade e a oito da rodoviária, o terminal tem capacidade para atender a até 1,7 milhões passageiros por ano, sendo um dos maiores e mais movimentados do interior nordestino. Em 2017, mais de 530 mil passageiros embarcaram e desembarcaram no terminal. Até julho deste ano já foram registrados aproximadamente 321 mil. Além das regiões Sul e Centro-Sul do Ceará, o equipamento também atende às demandas da população do noroeste de Pernambuco, do alto Sertão da Paraíba e Sudoeste do Piauí.

Turismo

Segundo o secretário de Turismo e Romaria de Juazeiro do Norte, Júnior Feitosa, com o fim das obras, a tendência é que o terminal aeroportuário cresça ainda mais e sonha que possa ser ampliado. "Os índices dele já comprovaram. Somos o segundo do País em termo de números de embarque por metros quadrados. Estamos acima da média nacional", garante. Uma das apostas, além da localização geográfica, são os cinco voos diretos para São Paulo, que segundo o secretário, é o principal mercado emissor de turistas. "A tendência é aumentar", completa.

O Conselho de Desenvolvimento de Turismo do Cariri (Condetur), criado no mês de maio e presidido pelo secretário Júnior Feitosa, vem pautando algumas questões para tornar o Cariri um destino turístico para visitantes. Uma delas é a criação de um voo entre Juazeiro do Norte e Fortaleza pela Gol, interligado com Hub da KLM e Air France. "Esperamos que possamos colher frutos. Nunca houve uma união tão grande. A iniciativa privada, o poder público, unidades de classe para consolidar colocar Juazeiro e a região do Cariri como roteiro turístico", afirma Júnior Feitosa.

Crescimento

O equipamento registrou no último mês de julho sua maior movimentação na história 62.370 passageiros - uma média de mais de 2 mil embarques e desembarques por dia. Isso representa um aumento de 18,37% em relação ao mesmo período de 2017, quando o terminal caririense teve 52.692 passageiros - 9,6 mil a mais em um único mês.

No ano passado, o Aeroporto de Juazeiro do Norte já havia registrado um aumento de 1,34% na circulação de usuários em relação a 2016. Ao todo, foram 541,89 mil embarques e desembarques contra 534,7 mil no período anterior. Foi o quarto ano consecutivo de percepção de crescimento nos números do equipamento. Os dados ainda demonstram um aumento na taxa de ocupação dos aviões, já que a média de operações comerciais caiu de 22 para 16.

Operações

Atualmente, o Aeroporto conta com voos para Campinas, Guarulhos (São Paulo), Fortaleza (Ceará), Brasília (Distrito Federal), Petrolina e Recife (Pernambuco). Em média, são 16 operações diárias, entre pousos e decolagens comerciais regulares, de três companhias aéreas (Gol, Avianca e Azul).

Inaugurado oficialmente em 15 de setembro de 1954, o Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes existe há 63 anos.