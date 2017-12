Aeroporto de Fortaleza receberá 999,8 mil pessoas

01:00 · 21.12.2017

Fortaleza/Brasília. O Aeroporto Internacional Pinto Martins deverá receber um número de passageiros 6,6% menor entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018 do que o registrado no mesmo período do ano passado - dezembro de 2016 e fevereiro de 2017. A informação, passada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), considera o intervalo entre os dias 15 de dezembro e 19 de fevereiro.

De acordo com a Infraero, cerca de 999.894 pessoas deverão passar pelo aeroporto de Fortaleza durante o período estipulado no relatório. Entre o final de 2016 e o começo de 2017, no entanto, esse número foi de 1,06 milhão de viajantes entre chegadas e partidas.

A estimativa para o Aeroporto de Juazeiro do Norte - Orlando Bezerra de Menezes, em contrapartida, é de elevação do número de passageiros. A Infraero espera que 116 mil pessoas passes pelo terminal em Juazeiro entre dezembro deste ano e fevereiro de 2018. No mesmo período do ano passado, o número de viajantes registrados foi 112.932.

Em nota, a Infraero afirmou que já está aplicando medidas de segurança para garantir o conforto e a segurança dos passageiros que transitam nos aeroportos administrados pela empresa.

"As medidas começaram em novembro, quando as atividades de manutenção preventiva priorizaram equipamentos como esteiras de embarque e desembarque de bagagens, sinalização de pista, pontes de embarque, escadas rolantes, entre outros. O monitoramento dos aeroportos também será reforçado", disse a Infraero.

Balanço

Para o setor aéreo brasileiro, a expectativa para o período que engloba as festas de Natal, Ano Novo e Carnaval, é de crescimento entre 8% e 12% sobre o mesmo período anterior. Em 2017, os aeroportos no País devem receber 201,3 milhões de pessoas, um aumento de 2% ante 2016.