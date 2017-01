Administrados devem subir 6%

00:00 · 18.01.2017

Brasília. O Banco Central (BC) revisou suas projeções para os preços administrados de 2017 e 2018, segundo ata do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada ontem (17). Na ata anterior, o Copom indicava uma elevação de 5,9% para os administrados este ano e, no documento publicado ontem, o percentual de alta é de 6,0%. Na segunda-feira, o Relatório de Mercado Focus indicou que a estimativa para 2017 no mercado financeiro é de 5,50%.

Para 2018, a expectativa do Copom para os administrados é de alta de 5,2%, ante variação de 5,3% verificada na ata passada. No Focus, a projeção está em 4,85% de elevação. Estas previsões para os preços administrados ajudaram a formar a base para que o colegiado cortasse na semana passada a Selic (a taxa básica de juros) de 13,75% para 13,00% ao ano. Foi a terceira redução consecutiva da taxa.

Retomada econômica

Na ata, o Copom voltou a dizer que avaliou a alternativa de reduzir a taxa básica de juros para 13,25% ao ano e sinalizar uma intensidade maior de queda para a próxima reunião. No entanto, optou pela redução mais intensa agora, acreditando que "essa decisão contribuiria desde já para o processo de estabilização e posterior retomada da atividade econômica".

O documento repete o comunicado divulgado após a reunião do Copom, realizada na semana passada, para justificar a redução da Selic para 13% ao ano, com um corte de 0,75 ponto percentual, e não de 0,50 p.P. Como esperava a maior parte do mercado. "Entretanto, diante do ambiente com expectativas de inflação ancoradas, o Comitê entende que o atual cenário, com um processo de desinflação mais disseminado e atividade econômica aquém do esperado, já torna apropriada a antecipação do ciclo de distensão da política monetária, permitindo o estabelecimento do novo ritmo de flexibilização", repete.

Câmbio

A ata do Comitê de Política Monetária divulgada nessa terça-feira também informou que mudou sua premissa para o câmbio, de R$ 3,40 do documento anterior para R$ 3,25. A cotação é utilizada para a formação do cenário de referência.