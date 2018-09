Acadi realiza mapeamento digital do mercado cearense

01:00 · 19.09.2018

Solenidade marcou os três anos da Acadi e a posse de Leonardo Leitão como presidente da entidade, substituindo Marcello Belém ( FOTO: KLÉBER A. GONÇALVES )

A Associação Cearense de Agentes Digitas (Acadi), entidade que promove o mercado de desenvolvimento de projetos digitais, está celebrando três anos de criação. Entre as metas da Associação, estão ações para impulsionar a difusão de conhecimento na área, atendendo a parceiros, clientes e colaboradores.

A entidade busca, ainda, criar mecanismos para mensurar e disponibilizar informações sobre o mercado cearense na área. Atualmente, o principal projeto da Associação é concluir um mapeamento digital para conhecer melhor o mercado interno.

O estudo vem sendo construído através de pesquisas para entender melhor os cargos que lidam com o mundo digital, qual a média salarial e como estão sendo propostos os preços dentro das agências de comunicação. A expectativa é de finalizar ainda neste ano.

Nova gestão

Marcello Belém, que presidiu a Acadi por três anos, transmitiu o cargo, ontem (18), a Leonardo Leitão. "O que devemos acompanhar daqui pra frente são novidades e tendências, especialmente voltadas para a atuação dos influenciadores digitais no marketing e vendas. Não se trata só de fazer uma propaganda, mas também saber como melhorar o relacionamento com cliente no âmbito digital", comenta.

Debate

A solenidade realizada na noite dessa terça-feira marcou os três anos de criação da Associação e também a posse do novo presidente da entidade. O evento contou com a realização de dois painéis para apresentação de tendências do mercado e discussão de novos caminhos para o setor no cenário atual.