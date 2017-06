Abrir empresa no CE levará 5 dias

00:00 · 14.06.2017

Implementação do Programa Empresa Simples irá simplificar a abertura de empresas, com entrada única de todos os documentos na Jucec ( Foto: Nah Jereissati )

O governador Camilo Santana irá apresentar hoje o Programa Empresa Simples, às 14h, no Palácio da Abolição. A iniciativa visa à simplificação do registro e formalização de empresas, incluindo a implementação da Rede Simples (interligação de todos os órgãos de registro, licenciamento e controle tributário) e a simplificação dos processos internos da Junta Comercial do Ceará (Jucec), possibilitando a abertura e o fechamento de empresas de forma virtual.

Com isso, todo o processo de abertura, que atualmente demora cerca de 30 dias, pode ser realizado em até cinco dias, com entrada única de documentos pelo Portal de Serviços da Jucec.

"Existe o processo interno da Jucec, que emite o registro das empresas mercantis, e existem outros órgãos, de inscrições e licenciamentos, como Seuma (Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente), Sefaz (Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará), Corpo de Bombeiros, e Vigilância Sanitária. Todas essas licenças serão emitidas via portal da Junta Comercial para empresas de baixo risco. A gente já está emitindo CNPJ, alvará de funcionamento, licenças sanitárias e inscrições municipais. Nas próximas semanas, estaremos emitindo alvará de bombeiros, inscrição estadual, que é feita pela Sefaz, e licença sanitária estadual. Também iremos emitir licença ambiental posteriormente", projeta a presidente da Jucec, Carolina Monteiro.

Além da presidente da Junta, estarão presentes no evento de hoje, de apresentação do Programa Empresa Simples, o titular da Sefaz, Mauro Filho, e o gerente de Políticas Públicas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Bruno Quick.