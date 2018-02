ABIH debate retomada de crescimento no Ceará

01:00 · 26.02.2018

Apontada como um dos maiores polos turísticos do Brasil pela Associação Brasileira da Indústria de Hoteis (ABIH), Fortaleza será palco para a realização do maior evento do setor, o Congresso Nacional de Hoteis, no qual o tema central será "a retomada do crescimento hoteleiro". Já nesta semana, a Capital cearense conta com o lançamento da feira de tecnologia do setor, a Equipotel.

"Toda a indústria nacional de hotéis estará reunida em maio, em Fortaleza, com o propósito único de fomentar soluções para que possamos tecer um futuro onde o setor de turismo possa realmente exercer seu papel de destaque no contexto econômico brasileiro", afirma o presidente da ABIH Nacional, Manoel Cardoso Linhares, acrescentando que "os resultados de 2017 apontam para uma retomada do crescimento da hotelaria brasileira em 2018 e anunciam o potencial do segmento como um dos principais condutores para o fortalecimento do cenário econômico do país".

Cenário internacional

Linhares refere-se ao crescimento das chegadas de turistas internacionais pelo mundo, que alcançou a marca de 6% nos quatro primeiros meses deste ano ante igual período de 2016, segundo informou a Organização Mundial do Turismo (OMT). "Os números também apontam que os destinos fortalecidos em 2016 mantiveram o impulso, enquanto os destinos que investiram nos anos anteriores continuaram a se recuperar no primeiro quadrimestre de 2017", diz a ABIH, citando o crescimento nas américas do Sul (7%), Central (7%), do Norte (3%) e também o Caribe (2%).

A entidade ainda destaca a nova constituição da Embratur, que passou a ser serviço social autônomo e tem como "meta alavancar o fluxo turístico de um total anual de pouco mais de 6,5 milhões para 12 milhões de turistas estrangeiros até 2022, o que deverão injetar US$ 19 bilhões na economia brasileira".

Movimentação e novidades

A expectativa é que mais de 4 mil pessoas estejam presentes, entre 16 e 18 de maio, no Centro de Eventos do Ceará durante a Conotel, onde a ABIH pretende "promover um intercâmbio entre todas as entidades ligadas à hotelaria e ao turismo do País". "Em paralelo ao Conotel 2018, estaremos realizando a feira Equipotel Regional, uma versão da maior feira de produtos voltados para a indústria de hospitalidade da América Latina, realizada pela Reed Exhibitions Alcântara Machado (RXAM), e que reunirá nesta primeira edição, fornecedores da hotelaria de diferentes áreas", destaca o presidente da ABIH, sobre o evento que tem lançamento marcado para a próxima quarta-feira (28), no La Maison Buffet, em Fortaleza.

Mais informações:

Equipotel será lançado na próxima quarta-feira (28), a partir das 9 horas, no La Maison Buffet (Av. Engenheiro Luís Vieira, 55, Fortaleza, Ceará)