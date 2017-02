00:00 · 06.02.2017 por Valerya Abreu - Colunista

Um filminho produzido pelo publicitário alemão Hermann Vaske, que ficou famoso lá pelo anos 90, definia a propaganda como "a fina arte de separar as pessoas do seu dinheiro". Outras máximas, como "propaganda é a alma do negócio", foram mais popularizadas e viraram referência para conceituar essa atividade.

A definição de Vaske, contudo, é muito instigante e até polêmica, mas muito pertinente. Em 1999, durante o 49º Festival de Publicidade de Cannes, na França, perguntei ao Vaske sobre o conceito, e ele respondeu o seguinte: "não é toda arte que obtém o sucesso que a propaganda conseguiu em escala global". Fato. Nos dias atuais, já bastante experiente, a 'arte de separar as pessoas do seu dinheiro' é instigada a continuar gerando resultados extraordinários para os negócios. A atividade, vale ressaltar, opera sempre considerando opostos que se completam: o bolso e o coração, o racional e o emocional.

Sua evolução historicamente se deu, ora protagonizando grandes e memoráveis situações traduzidas em anúncios que correram o mundo, geraram fortunas e entraram para a história; ora duramente 'apedrejada' como a culpada por promover o consumo de forma excessiva.

Fato é que, no compasso dos mercados, no ritmo da economia ou como sua alavanca, a propaganda vem produzindo um legado incrível para a memória afetiva, cognitiva e imagética de milhares de pessoas em todo o mundo, ajudando a construir marcas que viraram ícones reconhecidos por crianças e adultos em qualquer parte do planeta.

Desde a idade média, quando a Igreja católica começou a usar técnicas que foram depois reconhecidas como técnicas de propaganda, de lá em diante não faltaram adeptos: o nazismo usou, a política usou (e ganhou eleições), a Benneton usou (e deu show) e o mundo dos negócios usou e usa para disseminar produtos e ideias.

Mas, afinal, com tantos desafios do mundo moderno a propaganda permanece mesmo sendo a fina (e por isso mesmo genial) arte de separar as pessoas do seu dinheiro?

O que eles pensam

A propaganda é a arte de separar as pessoas do $?

Sim, eu concordo que a "propaganda é a fina arte de separar as pessoas do seu dinheiro". Coisas que ninguém realmente precisa, mas nós as embalamos de um jeito que pareçam indispensáveis. Tempos atrás, o nosso argumento para vencer resistências era o diferencial da criatividade de um lado e, do outro, dizia-se que todo tipo de propaganda funcionava, mesmo as ruins. A propósito, como será que a propaganda no futuro vai dar conta dessa missão?

Andrey Ohama

Diretor de Criação da 101º Macaco

Eu não conhecia a expressão e achei fantástica. Não só pela elegância e delicadeza da forma mas principalmente pela profundidade da afirmação. Já vi várias definições e frases de efeito sobre a nossa atividade mas nenhuma com tamanho conteúdo filosófico. Ao definir nosso fazer como "fina arte", o autor, além de atribuir um conteúdo estético superior e de grande carga emocional, reconhece uma série de outros componentes como técnica, precisão, apuro, cuidado extremo e rigor.

Ana Celina

Diretora da Acesso Comunicação

Dentre tantas definições, positivas ou não, para a publicidade, "a fina arte de separar as pessoas do dinheiro" é, no mínimo, divertida e ao mesmo tempo inspiradora. Afinal, para que serve o dinheiro, se não para satisfazer nossos desejos e necessidades? Enquanto movimentos mais "cabeça" questionam a sociedade de consumo, vale a reflexão de desprendimento por outro ângulo. "Separar as pessoas do dinheiro" parece uma ironia tola. Mas pode ser muito profunda e oportuna.

Eliziane Colares

Diretora da Advance Comunicação