A diferença entre as agências

01:00 · 26.02.2018 por Rafael Sampaio

Em relação às boas agências de ontem e de hoje, a essência da diferença é praticamente nenhuma. Sempre existiram, assim como hoje existem, boas e más agências.

O que uma agência faz de mais importante - e vou me concentrar nas boas daqui para a frente - é a gestão da publicidade das marcas, como tarefa central. Adicionalmente, cuidam de missões como a definição de estratégias e posicionamento de marca, recomendações de marketing e até consultoria sobre os negócios dos seus clientes.

Mas o núcleo mesmo é entender o problema/oportunidade de comunicação da marca, pensar e planejar a solução para cada circunstância, criar e executar publicidade, utilizando as mídias e plataformas adequadas a cada caso, com o emprego de fornecedores especializados em produção e execução para dar forma física às mensagens ou curso à ação planejada.

Ao longo das últimas décadas, algumas agências ampliaram sua área de atuação, com a oferta de gestão de outras plataformas de comunicação e a realização de serviços especializados. Isso deve ser entendido como uma adição e não como uma transformação de sua tarefa central.

Uma boa agência oferece, desde sempre, ou seja, há cerca de um século nos mercados mais desenvolvidos, o benefício da especialização e do foco, bem como a independência crítica em relação aos clientes, às mídias e aos fornecedores.

Ela também agrega uma tarefa fundamental, que é a de pensar na marca como um todo e em seu continuum ao longo do tempo.

O digital, por exemplo, no fundo é um modo de articular, uma plataforma e uma mídia - como tantas outras. A agência tem que entender o digital enquanto parte da sinfonia da comunicação e do marketing, mas não deve tentar executá-lo em seus detalhes.

As boas agências têm, inclusive, que cuidar para não querer abraçar o mundo, pois a amplitude do espectro de alternativas impede que ela faça tudo. O importante é a agência estar atualizada com todo o espectro de soluções presentes, que são muitas e complexas, de modo a saber como orquestrar o mix ideal para cada marca e momento, além de conhecer profundamente o cliente, suas características e suas necessidades e oportunidades.

A realidade é que, se preservada sua essência histórica e se ela estiver atualizada com todo o espectro instrumental do presente, a agência de publicidade é a melhor alternativa para atender os anunciantes, hoje e amanhã.