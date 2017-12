99Pop mira Interior para expandir atuação no Estado

01:00 · 14.12.2017

Com atualmente 15 mil motoristas cadastrados no Ceará, o aplicativo 99Pop projeta expansão no Estado em 2018. Ainda sem localidades definidas, mas "em análise", a empresa prevê avançar na disponibilidade de transporte individual de passageiros em veículos particulares em cidades do Interior. De acordo com a gerente de comunicação da 99, Gladys de Paula, neste ano, duas cidades do Interior do Nordeste recebem o app, enquanto mais estudos serão realizados no ano que vem para estruturar a expansão do serviço.

"A gente está lançando agora, em algumas cidades fora das capitais. Essa semana, abrimos cadastro em Caruaru (Pernambuco) e Feira de Santana (Bahia), mas no Ceará, ainda não. Existe uma análise para verificar quais seriam as cidades cearenses para a gente dar início (à expansão). Certeza, seria para 2018", afirmou ela.

O principal objetivo da expansão da 99 é levar para mais 20 cidades a versão Pop, isto é, que oferece carros particulares. "Chegamos a 30 cidades no País. A meta mínima é chegar a 50 cidades até o fim do ano que vem. As metas são batidas rápido na 99. Hoje, a gente vê esse prazo até o fim do ano, mas a perspectiva era terminar 2017 com 15 cidades, e estamos com 30. A meta anunciada pelo presidente é chegar a 50 cidades em 2018, mas tenho certeza que vamos passar disso", apontou.

Como parte da ação que a 99 desenvolve com o intuito de auxiliar na melhora do trânsito do País, a empresa desenvolveu o Índice 99 de Tempo de Viagem (ITV 99). Utilizando de 100% das corridas de táxi e 99Pop, o índice de congestionamento mostra as 15 cidades com mais trânsito no Brasil. Fortaleza está em oitavo lugar no ranking, o segundo pior do Nordeste, atrás somente de Recife.

Conforme o estudo da 99, na Capital cearense, os deslocamentos de carro em horários de pico demoram em média 68% mais tempo a serem realizados em comparação com períodos sem congestionamento. O ITV 99 foi calculado para a média de seus deslocamentos no horário de pico, nos períodos entre 7h e 10h e entre 17h e 20h.

Regional II

Em Fortaleza, a Regional II é a área que apresenta o pior cenário de trânsito, com 56% a 69% de lentidão nos horários de pico. Não muito melhor, está a região das Dunas, especialmente entre as avenidas Rogaciano Leite e Washington Soares, com 54% a 76% de lentidão.

"Como empresa de tecnologia, a 99 tem dados que podem contribuir para a elaboração de planejamento urbano e de transporte mais eficiente", disse a diretora de Pesquisa e Políticas Públicas da 99, Ana Guerrini.

"O levantamento identifica padrões de deslocamento das pessoas, o que pode ajudar o poder público a desenhar soluções para gargalos na circulação de veículos nas cidades", complementou a executiva.

Campanha

A 99 está realizando neste fim de ano a arrecadação de doações de brinquedos de passageiros em corridas de táxi e Pop. A campanha, batizada de "Natal Solidário", segue até o próximo dia 17 em Fortaleza e outras cidades brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Goiânia, Salvador e Recife.

E no quesito espírito natalino, o Ceará está bem colocado ante os demais Estados participantes do projeto. Conforme Gladys de Paula, os cearenses estão atrás apenas dos paulistas em número de doação, respondendo por mais de 20% do total arrecadado até ontem.

Ao pedir um 99Táxi ou 99Pop, o passageiro pode entregar brinquedos ao motorista durante a corrida com o aplicativo. O brinquedo deve ser novo ou usado em boas condições. O motorista levará os itens aos Centros de Atendimento e Treinamento da 99, onde os brinquedos serão recolhidos pelas instituições parceiras. No Ceará, a escolhida foi a Associação Peter Pan, que atende cerca de 2,4 mil crianças e adolescentes de 2 a 18 anos. Devido ao sucesso da arrecadação, uma outra ONG cearense poderá também ser atendida pela campanha.

Os motoristas não cobrarão valor adicional pela doação. Para eles, a 99 irá pagar R$ 10 a cada brinquedo recolhido e entregue no ponto de coleta, limitado ao máximo de R$ 50 por dia e por entrega.