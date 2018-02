97,6% das casas do Estado acessam web pelo smartphone

01:00 · 22.02.2018

Apesar de ter se tornado um serviço cada vez mais acessível ao longo dos últimos anos, o acesso a internet no domicílio no Estado do Ceará ainda não fazia parte da realidade de 39,9% dos habitantes, em 2016. Em contrapartida, em 97,6% dos domicílios com internet, o smartphone é a ferramenta utilizada para o acesso ao serviço. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada ontem (21) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal. Os dados são referentes a 2016.

De acordo com o que foi apurado pelo Instituto, a fatia de domicílios nos quais havia acesso a internet chegava a 55% (ou 1,58 milhão das residências cearenses). Em outros 44,5% (1,26 milhão) não havia acesso a internet. Entre os que não tinham acesso ao serviço, o principal motivo para não aderir ao serviço era o custo. Conforme os dados da Pnad, 45,2% alegaram que ter internet em casa era caro.

Outros 29,1% alegaram falta de interesse no serviço e 10,9% disseram que nenhum morador da residência sabia usar a internet; 8% disseram que o serviço não estava disponível na área do domicílio e 4,2% disseram que o equipamento eletrônico necessário para acessar a internet era caro. Outros 2,6% alegaram, ainda, outro motivo como causa da falta de acesso ao serviço.

Na Capital cearense, 858 mil imóveis ou 68,5% do total possuíam internet no fim do ano de 2016, permitindo mais de 2,8 milhões de moradores navegarem pela rede mundial de computadores.

O percentual de casas com acesso ao serviço em questão no Estado é quase o mesmo da média registrada para a região Nordeste, que ficou em 56,6%. No País, 69,3% dos domicílios possuíam acesso à internet em 2016, 13,8 pontos percentuais acima do patamar estadual.

A pesquisa do IBGE mostra que os microcomputadores e até mesmo os tablets ficam em segundo plano quando se fala em acesso a internet no domicílio. Enquanto em 97,6% dos domicílios (1,54 milhão) o serviço é utilizado pelo celular, em mais da metade das residências do Estado (51,8%) não havia microcomputador. Em apenas 14,5% das casas no Estado havia tablet para usar a internet (em 85,5%, não havia a ferramenta).

Televisão

A televisão foi o principal meio de entretenimento da família brasileira por várias décadas e apesar de ter perdido espaço para a internet, o aparelho estava presente em 96,4% dos domicílios do Ceará no final de 2016, o equivalente a 2,7 milhões de residências em número totais.

Mesmo com a modernização, a maioria (46,2%) das casas cearenses possuem somente TVs de tubo, contra 39,1% que têm somente aparelhos de tela fina; outros 11% tem os dois tipos. Tanto nos domicílios que possuem somente televisões de tubo quanto nos que só têm aparelhos de tela fina, a predominância no número de televisores se restringe a um. As residências com dois ou mais aparelhos somam 660 mil no Ceará.

Em Fortaleza, 1,2 milhão de domicílios tinha acesso à televisão, chegando a 97,4% e sendo a Capital com a quinta maior taxa do País. Diferente do cenário estadual, em Fortaleza a predominância nas casas é de televisores de tela plana, estando em 52% das residências. Ainda assim, as TVs de tubo têm certa representatividade, chegando a 31,8% das residências na Cidade.