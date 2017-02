9 entre 10 vão sacar até R$ 3,5 mil do FGTS

00:00 · 04.02.2017

São Paulo. Nove entre dez trabalhadores poderão sacar até R$ 3,5mil de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), segundo estudo do banco Santander, realizado sobre números oficiais do fundo. O calendário de saques ainda não foi divulgado pelo governo.

A autorização para saque vai valer para contas do Fundo de Garantia de empregos dos quais o trabalhador saiu até 31 de dezembro de 2015 e que ainda possuem saldo. Mas dentro desse numeroso grupo- são cerca de 10,1 milhões de trabalhadores donos de 18,6 milhões de contas-, a maior parte daqueles que possuem algum dinheiro para ser resgatado encontrará um saldo médio de R$ 730. Esse é o valor que deverá estar disponível em 5,4 milhões de contas inativas que pertencem a 3 milhões de pessoas, segundo cálculo realizado pela economista do Santander, Adriana Dupita.

Uma parte ainda relativamente grande do total de cotistas -cerca de 700 mil donos de 1,3 milhão de contas inativas- encontrarão saldo médio de R$ 6,5mil.

Considerando que o valor disponível para a maioria é baixo, a expectativa é que os trabalhadores utilizem esse dinheiro como renda extra ou para pagar dívidas, analisa Adriana. "Será uma ajuda para pagar dívidas com bancos, cartões de crédito, conta de água ou energia que podem estar em atraso ou mesmo em gastos do dia a dia".

O total de contas sem nenhum dinheiro é de 10,7 milhões. Isso pode significar que mais da metade dos trabalhadores que possuem contas inativas no fundo não receberá nem sequer um centavo.

O total liberado será de R$ 41 bilhões, dos quais R$ 20 bilhões irão para 1% dos cotistas; R$ 15 bilhões para 5% e R$ 7 bilhões para os outros 94%

Inflação

O governo Michel Temer (PMDB) e a Caixa Econômica Federal prometem divulgar ainda neste mês o calendário de saque do saldo do FGTS. O dinheiro das contas sem movimentação será liberado entre março e julho deste ano, mas falta dizer quais trabalhadores poderão sacar a cada mês.

A distribuição deve ser similar ao pagamento do abono do PIS que varia de acordo com a data de nascimento do trabalhador. Para quem tem dinheiro no fundo, o saque será vantajoso até mesmo se o trabalhador colocar a bolada na poupança. O rendimento do FGTS é muito baixo, pois considera somente a TR (Taxa Referencial) mais 3% de juros ao ano, fazendo com que o fundo sempre perca para a inflação.

Quem está endividado também pode levar vantagem, pois permitirá ao trabalhador se livrar de juros altos, por exemplo. É importante ter em mente que o FGTS é uma proteção do trabalhador, para ser usado em situações como desemprego ou aposentadoria, quando ficará mais vulnerável financeiramente.

Demanda

A Caixa prevê, que com a liberação dos saques, cerca de 3 milhões de pessoas a mais passem a procurar as agências ao mês. Por isso, está trabalhando para atualizar os dados dos beneficiários e espera que os trabalhadores entrem no site do banco e atualizem seus cadastros e já verifiquem se os dados ali estão corretos. O banco quer incentivar ainda os beneficiários a se cadastrarem no site da Caixa para receber informações sobre o FGTS via SMS. Com isso, espera diminuir a procura nas agências. O banco pretende implantar um sistema em que o beneficiário poderá receber por meio de SMS informações personalizadas, como necessidade de corrigir o nome da mãe ou do pai no cadastro do NIS (PIS/Pasep). Esse tipo de atualização poderá ser feito pelo site, sem necessidade de ir à agência. Para isso, o beneficiário precisa entrar no site da Caixa e fazer a atualização do celular e escolher a opção que deseja receber informações por SMS.

Assim, as informações serão recebidas em primeira mão, segundo a Caixa, o que agilizará as mudanças necessárias. O banco informa que já está depurando os dados dos trabalhadores e verificando as possíveis inconsistências nos cadastros. Um dos objetivos é mandar por SMS a data que o beneficiário deverá ir à agência para realizar o saque.

Contas inativas

Tem direito a sacar o dinheiro do FGTS quem tem saldo em uma conta inativa até 31 de dezembro de 2015. Uma conta fica inativa quando deixa de receber depósitos da empresa devido à extinção ou rescisão do contrato de trabalho. O trabalhador deve estar afastado deste emprego pelo menos desde o fim de 2015.

O trabalhador, no entanto, não pode sacar o FGTS de uma conta ativa, ou seja, que ainda receba depósitos pelo empregador atual. Os saques de recursos mantidos nas contas inativas devem injetar até R$ 30 bilhões na economia em 2017, segundo Temer. A estimativa do governo é que 70% desses trabalhadores vão retirar recursos das contas.