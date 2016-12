84% das MPEs não vão pedir crédito

00:00 · 21.12.2016

Manter o negócio com recursos próprios foi a principal razão para não se buscar crédito, seguido por insegurança com as condições econômicas ( Foto: Neysla Rocha )

Apesar da melhora na variação mensal, a intenção dos micro e pequenos empresários (MPEs) em procurar crédito pelos próximos 90 dias segue em patamar baixo. Em novembro o índice atingiu 13,59 pontos, acima dos 12,26 pontos de outubro, como aponta os dados do indicador mensal do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes (CNDL).

Em termos percentuais, 84,4% dos micro e pequenos empresários não têm a intenção de contratar crédito pelos próximos três meses e apenas 6,9% admitem essa possibilidade.

O presidente da CNDL, Honório Pinheiro, explica que há duas explicações para a baixa demanda por crédito. "A primeira é que o momento econômico deixa os empresários receosos em assumir compromissos de longo prazo; a segunda é que as micro e pequenas empresas têm mais facilidade para se manter com recursos próprios e, por isso, a contratação de linhas de crédito não faz parte de sua cultura", ressalta.

Insegurança

A principal razão para não se buscar crédito, apontada pelo levantamento, foi para que o empreendedor consiga manter o negócio com recursos próprios, motivo mencionado por 49,3% daqueles que não pretendem contratar. Outros fatores que desestimulam são a insegurança com as condições econômicas do País (20,0%) e as altas taxas de juros (16,1%).

De acordo com o indicador, mais de um terço (37,6%) dos empresários ouvidos consideram que atualmente está difícil ter crédito aprovado, principalmente pelo excesso de burocracia (42,9%) e pelos juros muito altos (42,5%). Segundo os entrevistados, as modalidades de crédito mais difíceis de serem contratadas são empréstimos (30,7%), financiamentos em instituições financeiras (17,5%) e crédito junto a fornecedores (13,5%).

O SPC Brasil e a CNDL também calculam o indicador de Demanda por Investimentos dos micro e pequenos empresários. Nesse caso, houve uma alta de 5,9% na comparação entre novembro deste ano com o mês anterior. Já na comparação anual, o resultado ficou um pouco abaixo dos 27,20 pontos registrados em novembro de 2015.

Para quem vai investir, o capital próprio aparece como o principal recurso. 60,2% desses empresários usarão o dinheiro de poupança e investimentos.