70% das moradias do Estado são quitadas

O sonho da casa própria já era realidade em 69,3% das residências do Ceará levantadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2017 para a composição da pesquisa "Características gerais dos moradores e dos domicílios 2017", cujos dados se baseiam na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). Em números absolutos, são 1,99 milhão de moradias próprias no Estado. Em 2016, 1,98 milhão estavam nessa condição, conforme a pesquisa.

O desejo está em via de se tornar realidade em 112 mil moradias próprias que ainda estão sendo pagas. Em 2016, esse número estava em 71 mil. Em dados relativos, a fatia de residências próprias em pagamento passou de 2,5% em 2016 para 3,9% em 2017.



Cresceu também o número de famílias morando de aluguel entre os dois anos. No ano de 2016, eram 515 mil moradias alugadas. Em 2017, o número passou para 528 mil. Em números relativos, eram 18,3% residências alugadas em 2017 contra 18,1% no ano anterior, 2016.

Imóveis cedidos

Caiu o número de residências cedidas no ano passado ante 2016. De acordo com o IBGE, eram 235 moradias concedidas para terceiros (8,2%) contra 265 em 2016 (9,3%). A pesquisa considera ainda outros 9 mil domicílios que se encaixavam em outra condição de moradia em 2017 (0,3%). No ano de 2016, eram 12 mil residências (0,4%).

Dos 2,87 milhões de moradias contabilizadas pelo IBGE em 2017, 88,6% (2,55 milhões) eram casas. Entretanto, a fatia era um pouco maior em 2016, de 90,8% (2,58 milhões). Em seguida, estão os apartamentos, que respondiam por 11,3% do total de residências. Entre esse tipo de domicílio, houve crescimento entre 2016 e 2017, com o número passando de 260 mil em 2016 para 326 mil no ano passado.

O IBGE considerou ainda a categoria "Casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco (residência que é dividida por várias famílias)". No ano de 2016, eram 2 mil domicílios nessa condição, número que passou para mil no ano passado.

Em números relativos a fatia caiu de 0,1% para participação nula em 2017. O dado de 2,878 milhões de residências no Ceará representa adição de 27 mil domicílios ante os 2,851 milhões contabilizados em 2016.

Número de moradores

No ano passado, a maior parte dos domicílios tinha até três moradores. De acordo com a pesquisa do IBGE, em 27,5% das moradias cearenses contavam com três moradores, enquanto em 24,6% moravam duas pessoas. Em 20,4% delas moravam quatro pessoas.

Em 12,2% das moradias, havia apenas um morador. Somente 8,9% das residências do estado do Ceará abrigavam cinco moradores e 6,4% do total tinham seis pessoas ou mais.

Brasil

No País, do total de residências contabilizadas pelo Instituto para a composição da pesquisa, 67,9% são próprios de algum dos moradores e quitado. Outros 5,6% moram também em residência própria, mas ainda estão pagando pelo bem.

Outros 17,6% dos brasileiros mora em residência alugada e outros 8,7% vivem em domicílios que foram cedidos por terceiros. Ainda de acordo com os dados do IBGE, 0,2% está na categoria "outra condição", de acordo com os dados referentes ao ano passado.