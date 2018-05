651 mil cearenses enviam declarações

01:00 · 03.05.2018

O número de declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) enviadas por cearenses este ano superou a expectativa da Receita Federal. Segundo o órgão, 651.033 envios foram feitos por pessoas domiciliadas no Estado, crescimento de 2,52% em relação ao que era esperado. O número é, ainda, 2,84% superior aos 633.034 contribuintes que entregaram o documento dentro do prazo em 2017.

O prazo começou em 1º de março e acabou às 23h59min59s da última segunda-feira (30). Quem perdeu a data limite já pode enviar a Declaração desde ontem (2).

O contribuinte que não entregou a declaração no prazo será multado em 1% do imposto devido por mês de atraso - limitado a 20% do imposto total - ou em R$ 165,74, prevalecendo o maior valor. Não será necessário baixar um novo programa. O sistema automaticamente gerará a guia para o pagamento do tributo, acrescido da multa.

Brasil

Neste ano, o total de contribuintes que enviaram a declaração em todo o território nacional foi 29.269.987, um crescimento de 1,63% em relação ao ano passado. O número superou a expectativa do Fisco de receber 28.800.000 declarações. O pagamento das restituições começa em 15 de junho e vai até 17 de dezembro, em sete lotes.