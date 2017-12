600 mil turistas começam a chegar; R$ 1,5 bi em gastos

01:00 · 13.12.2017 por Hugo Renan do Nascimento - Repórter

Com mais de dois mil voos extras entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018 nos aeroportos cearenses, Fortaleza, que é a principal porta de entrada de passageiros, já iniciou o mês com alta na movimentação de turistas. O resultado disso já se reflete na rede hoteleira da Capital, com uma ocupação média de até 90% em grandes hotéis e de 80% em pequenos e médios hotéis. "Para o Réveillon, nós esperamos 1,3 milhão de pessoas. Deste total, aproximadamente 600 mil são turistas", afirma o titular da Secretaria Municipal de Turismo (Setfor), Alexandre Pereira.

"A cidade já começa a receber os turistas. Está tendo uma procura muito grande em relação ao Réveillon", ressalta o secretário. Ainda segundo ele, melhorias na infraestrutura da Capital, como mobilidade urbana, além da programação cultural e da requalificação de pontos turísticos são alguns dos fatores que contribuem para o resultado. "Há também uma melhora na economia, principalmente, no segundo semestre deste ano", completa Pereira. Segundo a Setfor, cerca de R$ 1,5 bilhão serão injetados na economia local.

Em relação à ocupação de pequenos e médios hotéis, o presidente da Associação dos Meios de Hospedagem e Turismo do Ceará (AMHT), Aldemir Leite, diz que até o dia 20 de dezembro o movimento continua elevado. "Entre os dias 21 e 25, cai um pouco e chega a 50%. Depois do dia 26 até o dia 2 de janeiro a ocupação chega aos 100%", diz.

De acordo com ele, a maioria dos turistas vem da Região Sudeste - mais especificamente de São Paulo e Rio de Janeiro - e do Norte do País, com destaque para Belém e Manaus. "Em média, esses visitantes ficam no Ceará cinco dias e gastam com hospedagem cerca de R$ 200 por dia por família (casal e um filho)".

Leite também destaca que esse período de 2017 está melhor que a mesma época do ano passado. "Melhorou em torno de 20% em relação a 2016. São esperados para o mês de dezembro cerca de 15 mil pessoas. No ano passado foram 12 mil, então houve este incremento".

Divulgação

Ainda segundo o presidente da AMHT, a divulgação da festa do Ano Novo com antecedência também colaborou para que os turistas optassem por fechar os pacotes. "No ano passado, uma época dessa não tinha Réveillon fechado. Com o aumento de opções de voos o preço das passagens tende a cair e isso realmente contribui para que as pessoas viajem mais", acrescenta.

Os visitantes que optam por este tipo de hospedagem procuram por locais mais informais, conforme relata Leite. "São pessoas que gostam de se sentir em casa, em um ambiente mais caseiro", explica. O presidente da AMHT também afirma que o aumento do número de voos e a recuperação da economia foram os principais fatores para elevar a quantidade de viajantes em Fortaleza. "A confiança das pessoas de que a economia está melhorando foi um fator primordial. Acredito que isso tem contribuído bastante".

Ano-Novo

O Réveillon de Fortaleza é considerado uma das festas mais populares do País e já se consolidou na agenda de eventos da cidade. Nos meios de hospedagem da Capital cearense, a ocupação para o período é certa, refletindo claramente no aumento do movimento nos pontos turísticos, bares e restaurantes.

Um levantamento da plataforma Voopter, site de busca de passagens, mostrou que Fortaleza figura na segunda posição entre as cidades mais procuradas para viagens entre os dias 27 de dezembro e 7 de janeiro, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro. Completando o Top 10 no Voopter estão: Fortaleza, Salvador, Florianópolis, Recife, Porto Seguro, São Paulo, Natal, Porto Alegre e Maceió.

"Eu acredito que o perfil de Fortaleza é muito amplo. O destino atende um perfil bem diversificado, de famílias a um público de esportistas, além de um kit de atrativos concentrados na Capital. Em comparação com Recife e Salvador, Fortaleza tem picos de buscas bem destacados, principalmente no feriado de Páscoa, férias de julho e fim de ano, enquanto que as outras duas cidades são mais constantes, com um perfil mais de negócios", explica o CTO do Voopter e cofundador da plataforma, Tales Tommasini. Segundo ele, 20% dos viajantes que procuram por Fortaleza são de São Paulo, 15% do Rio de Janeiro, 10% de Brasília e 5% de Manaus. "Desses, 60% são mulheres e 40% homens", acrescenta.

De acordo com a plataforma, a Capital cearense registrou mais de 8,3 mil pesquisas para o período de Réveillon, enquanto que o primeiro colocado, Rio de Janeiro, teve 13,3 mil buscas, e Salvador, na terceira posição, obteve 7,8 mil pesquisas.

O Voopter diz que, em todo o País, somente em novembro foram 2.150.000 pessoas pesquisando na plataforma e meio milhão de reservas redirecionadas às companhias aéreas e agências de viagem parceiras, o que significa 2.500 voos lotados e 625.000 assentos ocupados.

No acumulado do ano, a Capital cearense registrou mais de 500 mil buscas de viajantes, conforme os dados do Voopter.

Tommasini também afirma que o turista brasileiro está mais disposto neste ano para viajar no Réveillon. "Casualmente, neste ano, a gente está notando uma pausa na crise e uma pequena melhora no ambiente econômico de consumo. A gente observou que a pesquisa aumentou bastante. Em comparação ao ano passado 60% dos turistas vão viajar no Réveillon contra 40% em 2016".

Um dos fatores que colaboraram para essa evolução está a recente mudança tarifária das companhias aéreas e a atenção do consumidor às promoções de última hora. "As pessoas estão aprendendo mais a viajar de avião e as redes sociais ajudam muito", completa.

Operações

De acordo com informações divulgadas pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), as companhias aéreas que servem ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, devem ofertar cerca de 609.629 assentos ao todo, contando com as operações regulares e as extras, para o mês de dezembro.