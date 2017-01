57,1 mil benefícios vão ser revisados no Estado

00:00 · 21.01.2017 por Fernanda Cavalli - Repórter

Serão revisados 27.384 auxílios-doença no Estado, número bem maior que a quantidade de segurados em julho passado (16.083) ( FOTO: FERNANDA OLIVEIRA )

A retomada do pente-fino do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nos benefícios por incapacidade terá mais segurados com auxílios-doença e aposentadorias por invalidez incluídos nas revisões no Ceará. O programa foi interrompido porque a medida provisória (MP 739), de julho passado, deixou de valer. Entretanto, nesta semana, uma nova medida (MP 767) permitiu o reinício das perícias. Mais de 57,1 mil benefícios serão revisados no Estado.

O número de auxílios a serem reavaliados no Ceará subiu de 16.083 para 27.384 entre julho do ano passado, quando a primeira versão do pente-fino foi colocada em prática, e janeiro deste ano, quando as revisões foram retomadas. O aumento é de 70,2% na quantidade de beneficiários que serão obrigados a passar pela perícia médica.

A entrada de 11.301 novos segurados cearenses na revisão é resultado do aumento, no último semestre, da quantidade de segurados que recebem auxílios-doença e estão há mais de dois anos sem passar por uma perícia médica. A revisão a cada biênio é obrigatória e, por isso, é um dos critérios para a inclusão de segurados no pente-fino.

O economista Alex Araújo explica que ao longo dos últimos anos essas despesas ligadas ao auxílio doença e a aposentadoria por invalidez tem crescido e colaborado para o déficit da União, e por isso, é necessário que haja uma perícia para que o benefício seja mantido. "A despesa está muito elevada. No ano passado teve uma greve dos peritos e isso atrapalhou a revisão, mas é fundamental que essas auditorias aconteçam, para que o benefício seja mantido", enfatiza Alex Araújo.

A retomada das revisões também aumentou a quantidade de aposentados por invalidez a serem avaliados. No Ceará, o número passou de 28.992 para 29.730. O economista explica que a alta no número de aposentados por invalidez no Estado decorre de um reação do próprio trabalhador, que antes tinha condições para se aposentar nessas condições mais optava em continuar no emprego. "Com a insegurança nos benefícios da previdência, as pessoas que tinham alguma doença, adiantaram a aposentaria, garantindo o benefício", explicou.

Brasil

Em todo o Brasil, 840.220 beneficiários de auxílios-doença e 1.178.367 aposentados por invalidez passarão pelo pente-fino. A inclusão de novos segurados na revisão passa dos 420 mil.

Um balanço feito em 31 de outubro do ano passado mostrou que, das 20.964 perícias realizadas no pente-fino,16.782 (80,05%) resultaram em corte de benefícios na data do exame, gerando uma economia de R$ 220 milhões.

Em julho de 2016, a revisão desses benefícios foi autorizada pela medida provisória 739. Mas o Congresso não transformou essa medida em lei e a revisão precisou ser interrompida. No dia 6 de janeiro, o governo publicou uma medida provisória para retomar o pente-fino.

O INSS só inclui no pente-fino benefícios que não passaram por perícia há dois anos ou mais. O pente-fino demorou para ser retomado e, por isso, mais benefícios ultrapassaram o limite de dois anos sem revisão.