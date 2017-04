55 mil devem visitar a Capital

00:00 · 06.04.2017

Fortaleza deve receber cerca de 12 voos extras (chegadas e partidas), entre os dias 13 e 17 de abril, período do feriado da Semana Santa, de acordo com os dados divulgados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). O número representa um acréscimo de 4.610 assentos ofertados pelas empresas no Aeroporto Internacional Pinto Martins.

LEIA MAIS

.Fortaleza é 4º destino mais procurado para Tiradentes

"Fortaleza já é um destino procurado o ano inteiro, com esses dias a mais de descanso teremos ótimas oportunidades para alavancar o turismo e aquecer a economia local. Em apenas quatro dias serão quase 5 mil assentos, além dos ofertados regularmente. A demanda é que determina a oferta", enfatiza Alexandre Pereira, secretário municipal do Turismo de Fortaleza (Setfor).

A estimativa é que 55 mil turistas visitem Fortaleza no feriado da Páscoa, gerando um impacto econômico de R$ 128 milhões em todo o Estado. De acordo com o Ministério do Turismo, os feriadões em 2017 devem movimentar R$ 21 bilhões na economia do país. A estimativa não inclui períodos tradicionais de alta movimentação nos aeroportos, rodoviárias e rodovias, como o Carnaval, a Semana Santa, o Natal e o Réveillon.