5ª parcela do IPVA vence próxima segunda (12)

00:00 · 10.06.2017

Mais de dois milhões de veículos têm o IPVA sendo cobrado neste ano pelo governo estadual ( Foto: José Leomar )

A reta final para quitação do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotivos (IPVA) 2017 chegou. Vence na próxima segunda-feira (12) a quinta e última parcela para o contribuinte que optou pelo parcelamento. É importante o contribuinte lembrar que a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) não fará envio de boletos pelos Correios.

Eles estão disponíveis aos contribuintes no site da Secretaria (www.Sefaz.Ce.Gov.Br). Os pagamentos podem ser efetuados nas agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Banco do Nordeste, do Bradesco, das casas lotéricas e também nas Farmácias Pague Menos.

Balanço

Como em 2016, o IPVA 2017 poderá ser pago nos cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco, bastando para tanto que o contribuinte tenha acesso ao seu respectivo internet banking. Ao todo, 2.215.370 veículos estão sendo tributados, com uma previsão de arrecadação de R$ 828.562.883,17 milhões, onde 50% desse valor pertence ao tesouro estadual e os outros 50% aos municípios cearenses. Dados da Sefaz informam que, até a segunda parcela - último balanço feito -, foram arrecadados R$ 416 milhões referentes unicamente ao pagamento do IPVA.