4G deve crescer 40% neste ano

00:00 · 27.01.2017

São Paulo. A quantidade de conexões à internet móvel 4G subirá de 60 milhões em 2016 para 108 milhões este ano, o que representará 40% de aumento da base total de conexões, de acordo com projeção divulgada nesta quinta-feira, 26, pela consultoria IDC. O avanço deve ser impulsionado pela migração dos usuários (muitos detêm mais de um chip) e difusão das redes 4G pelas operadoras.

"Ainda existe uma quantidade muito grande de usuários de 3G que querem ter uma experiência melhor de navegação", observou o gerente de pesquisa em telecomunicações e tecnologia da informação da IDC, André Loureiro. Ele acrescentou que ainda é necessário aumentar a cobertura e a qualidade dos serviços fora das grandes cidades, onde está concentrado o 4G.

Mercado

Apesar do grande salto na qualidade das conexões, o mercado de telecomunicações deve crescer apenas 0,4% neste ano, marcado pelo avanço no consumo de dados e redução das ligações por voz. O mercado corporativo também segue em declínio em meio à crise, sendo compensando parcialmente pelo mercado residencial.

A IDC também estima que o mercado de smartphones deve se recuperar em 2017, com crescimento de 3,5% nas vendas, enquanto em 2016 houve baixa mais acentuada na comercialização de aparelhos. Segundo a IDC, a troca média dos aparelhos ocorre a cada dois anos, em média, e atualmente ao menos 37% da base de aparelhos ativos foi adquirida antes de 2015, o que sinaliza um potencial de aquisições relevante.

Banda larga fixa

A banda larga fixa foi o único serviço de telecomunicações que registrou crescimento no Brasil em 2016, de acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) ontem, 26. Segundo o órgão, o número total de usuários de banda larga fixa cresceu 4,33% em comparação com 2015, resultando em um ganho de 1,1 milhão de novos clientes.

Enquanto a banda larga fixa cresceu, a telefonia móvel sofreu a maior queda dentre os serviços em 2016. De acordo com a Anatel, o número de linhas de celulares caiu em 5,33%, representando uma queda de 13,7 milhões de linhas. As regiões Nordeste e Norte foram as que apresentaram maior queda.

O número de linhas fixas manteve a tendência de queda, registrando uma diminuição de 6,3%, resultado na perda de 1,7 milhão de linhas, entre autorizadas e concessionárias. Por último, a TV paga também viu seus números caindo: o setor registrou queda de 1,63% na base de assinantes, ou 311,3 mil contratos a menos.