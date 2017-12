47,1% irão às compras; maior nível deste ano

01:00 · 13.12.2017

A intenção de compras do consumidor de Fortaleza chegou neste mês ao maior nível deste ano. Com as festas de fim de ano, o percentual dos que pretendem adquirir algum bem subiu 7,9 pontos percentuais entre novembro e dezembro, de 39,2% para 47,1%, segundo dados divulgados ontem pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE).

Os artigos de vestuário lideram a preferência do consumidor neste mês e foram citados por 47,9% dos entrevistados. Em seguida, figuraram calçados (32,6%); televisores (12,9%); aparelhos de telefonia celular (11,7%); geladeiras e refrigeradores (11,1%); e móveis e artigos de decoração (7,5%).

O valor médio das compras do consumidor fortalezense é estimado em R$ 289,94. Entre os sexos, a intenção de compra mostra-se mais elevada para os consumidores do sexo masculino (51,2%). Com relação à faixa etária, o maior percentual é do grupo com idade entre 18 e 24 anos (59,4%). Considerando-se classe social, a intenção de compra neste mês se manifesta principalmente nas famílias renda familiar acima de dez salários mínimos (85,7%).

Confiança

Apesar do avanço na intenção de compra, o Índice de Confiança do Consumidor de Fortaleza (ICC) apresentou queda de 3,9%, passando de 99,1 pontos, em novembro, para 95,3 pontos neste mês.

O ICC foi influenciado pela redução dos seus dois componentes: o Índice de Situação Presente, que teve retração de 0,7%, passando de 92,5 pontos para 91,9 pontos no período; e o Índice das Expectativas Futuras, que teve redução de 5,8%, com uma retração de 103,5 pontos para 97,5 pontos.

O levantamento da Fecomércio-CE revela também que 52,2% dos consumidores de Fortaleza consideram que sua situação financeira atual está melhor ou muito melhor do que há um ano. Com relação às expectativas futuras, 64,7% dos entrevistados responderam que acreditam que sua situação financeira será melhor ou muito melhor do que a atual. Segundo a pesquisa, o consumidor de Fortaleza tem mostrado preocupações com a economia nacional, pois 65,6% dos entrevistados avaliam o cenário como ruim ou péssimo.

Empresários

Em contrapartida à queda na confiança do consumidor, o empresariado tem se mostrado mais otimista. O Índice de Confiança do Empresário do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (ICEC) teve alta de 4%, passando de 98,7 pontos no bimestre setembro/outubro para 102,7 pontos no bimestre novembro/dezembro. O avanço no indicador se deu em virtude da melhora na Situação Presente, que teve alta de 14,5%, saindo de 48,8 pontos para 55,9 pontos entre os dois períodos.

Crise

Apesar do avanço, o índice permanece no campo que indica pessimismo, ou seja, abaixo dos 100 pontos. Na avaliação da Fecomércio-CE, esse resultado é influenciado pelo sentimento de gravidade da crise, com 96,3% afirmando que as condições gerais das suas empresas pioraram nos últimos seis meses. As perspectivas dos empresários sobre o futuro (Índice de Situação Futura) melhoraram 1,4%, com o indicador passando de 128,2 pontos no bimestre anterior para 130,0 pontos nesta medição.