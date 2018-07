41 cidades do Ceará não possuem tecnologia 4G

01:00 · 07.07.2018

A popularização dos smartphones estabeleceu no Ceará novos parâmetros para o desenvolvimento da telefonia no Estado, bem como a expansão da rede móvel 4G em diversas cidades. Isso ampliou nos últimos anos a conexão dos usuários à internet e proporcionou a 142 municípios a conectividade de quarta geração. O número representa cerca de 77,6% de cobertura em todo o Estado através das quatro operadoras: Claro, TIM, Oi e Vivo. No entanto, ainda existem 41 cidades que não possuem este tipo de rede e que contam apenas com 2G ou 3G, de acordo com informações divulgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Em quatro municípios cearenses há atuação de apenas uma operadora. Em Antonina do Norte e Itaiçaba só existe oferta de 2G e 3G de uma companhia. Já em Carnaubal e Porteiras há disponibilidade da rede 2G, 3G e 4G de uma única empresa de telefonia. Em Ererê, duas operadoras oferecem os serviços de 2G, pela TIM, e 3G, pela Nextel.

Fortaleza e Região Metropolitana são os locais no Estado mais bem servidos pelas redes móveis de conectividade. Na Capital, em Aquiraz, Maracanaú e Caucaia todas as quatro empresas de telefonia, ofertam os serviços de 2G, 3G e 4G. A Nextel tem à disposição apenas o 3G. Em Maranguape, Vivo e Nextel não possuem 4G. Nos demais municípios da RMF, pelo menos uma operadora disponibiliza a rede 4G aos usuários.

No Ceará, a TIM detém 34,98% do mercado de telefonia móvel, enquanto a Oi abocanha cerca de 33,77%, de acordo com o relatório anual da Anatel, referente ao ano de 2017 (mais atual). Em seguida aparecem Claro (24,92%), Vivo (6,32%) e outras empresas (0,01%).

Em nota, a TIM informou que está presente em 148 dos 184 municípios cearenses e que é líder de cobertura 4G em toda a região Nordeste, "com 886 municípios, o que corresponde a mais de 7 milhões de assinantes nesta tecnologia. No Ceará, clientes de 138 municípios já são beneficiados com o 4G da TIM, o que representa cerca de 96% da população urbana coberta".

Segundo a empresa, até o fim deste ano, o 4G deve chegar a 147 cidades do Estado. "A exploração da faixa de 700 MHz é estratégica para o contínuo incremento da performance da rede 4G e para o processo de digitalização do País. Para densificação de seu sinal 4G, a TIM pretende expandir o Projeto Refarming, utilizando parte do espectro de frequências disponibilizado pelas Redes 2G & 3G, cada vez menos utilizadas".

A segunda colocada no market share informou que implantou no Ceará 43 novos sites de telefonia móvel e que oferece cobertura 4G em 59 cidades cearenses. "A partir de julho deverá oferecer 4,5G em Fortaleza. Em 2017, a Oi investiu mais de R$ 121,2 milhões no Estado. O mercado cearense é estratégico para a companhia que conta com mais de 3,6 milhões de clientes presentes em todos os 184 municípios, entre telefonia móvel (3,1 milhões), banda larga (145 mil), Oi TV (40 mil) e telefonia fixa (356 mil). A cobertura móvel da companhia no estado chega a 153 municípios".

Já a Claro afirmou que opera em 154 cidades do Estado e que está presente com a rede 4G em 64 municípios. "A Claro mantém investimentos em qualidade, tecnologia e infraestrutura de rede de última geração no Ceará. Ainda neste ano, a operadora irá ampliar sua rede 4G para mais 18 municípios, totalizando 82 cidades com acesso à internet de quarta geração. Estudos realizados por consultorias especializados e indicadores de qualidade da Anatel atestam a performance superior da rede da Claro em serviços móveis, refletindo o foco da operadora em oferecer a melhor experiência para o cliente", informou a operadora.

"Levamos nossa cobertura a 143 cidades do Ceará, entre cobertura 3G e 4G, trazendo inclusive para Fortaleza, desde meados de 2017, a cobertura 4,5G, rede esta que permite taxas de dados até dez (10) vezes mais velozes que o 4G", comunicou a empresa em nota.

De acordo com a companhia, "a Vivo segue expandindo sua cobertura móvel 3G e 4G para oferecer o melhor serviço a seus clientes em todo o País, considerando a demanda e critérios técnicos para expansão de seu atendimento. A empresa abriu novas lojas na capital e, principalmente, no interior, como é o caso das cidades de Crato, Sobral, Itapipoca e Quixadá, que até então não contavam com pontos de atendimento exclusivo da Vivo".

Em todo o País, a Vivo é a companhia líder de mercado, com participação de 31,69%. Seguem ainda Claro (24,96%), TIM (24,79%), Oi (16,47%) e demais (2,09%).