34,91 mil empresas do CE devem R$ 612 mi

01:00 · 07.07.2018

Segundo a Receita Federal, até abril, 3,7 milhões de empresas do Brasil deviam R$ 32,4 bilhões ( Foto: JL Rosa )

Pequenos e microempreendedores que têm dívida ativa na União podem solicitar refinanciamento do débito com a Receita Federal até segunda-feira (9), pelo Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

No Ceará, os débitos optantes pelo Simples Nacional são de R$ 612 milhões, somado de 34.910 empresas. Já os negócios optantes do Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais de Tributos do Simples Nacional (Simei), 53.767 no total, acumulam dívidas de R$ 32 milhões.

A adesão ao chamado Refis das MPPE permite que a dívida seja parcelada em até 180 vezes, com redução de juros e multas.

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), mais de 320 mil empreendedores que estavam na dívida ativa da União já aderiram ao programa.

Estão aptos ao refinanciamento os devedores do regime Simples Nacional e do Microempreendedor Individual que tem débitos vencidos até novembro do ano passado.

Inadimplência

Levantamento da Receita Federal aponta que, até abril deste ano, em todo o País mais de 3,7 milhões de empresas de pequeno porte estavam inadimplentes, somando uma dívida de mais de R$ 32,4 bilhões. As regiões Sudeste e Nordeste lideram em número de devedores do Simples Nacional e microempreendedores individuais.