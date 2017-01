2017 tem mínimo maior e reajustes

01:00 · 02.01.2017

Brasília. O primeiro mês do ano é marcado por reajustes salariais de diversas categorias de servidores, além do salário mínimo de R$ 937, anunciado na última quinta-feira (29) pelo governo. O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão informou que o reajuste - de R$ 880 para R$ 937 - significa um aumento de R$ 38,6 bilhões da massa salarial em 2017.

O valor representa 0,62% do Produto Interno Bruto (PIB) e, segundo o governo, terá "efeitos positivos na retomada do consumo e do crescimento econômico ao longo do ano". O novo salário está em vigor desde ontem (1º).

O reajuste, entretanto, ficou menor do que o projetado pelo próprio governo. Em outubro, quando enviou a Lei Orçamentária Anual (LOA) ao Congresso, a União estimava que o mínimo seria de R$ 945,80. A projeção considerava uma inflação maior, de 7,5% neste ano.

Reajustes salariais

O Ministério do Planejamento também anunciou nos últimos dias de 2016 o reajuste de oito categorias profissionais, com validade a partir de janeiro. Auditoria-fiscal da Receita Federal; auditoria-fiscal do Trabalho; perito médico previdenciário; carreira de infraestrutura; diplomata; oficial de chancelaria; assistente de chancelaria; e policial civil dos ex-territórios (Amapá, Acre, Rondônia e Roraima) são as categorias contempladas.

O governo frisou ainda que os reajustes concedidos não alteraram a estabilidade das despesas de pessoal. Segundo a pasta do Planejamento, houve "uma queda expressiva" das despesas com pessoal, de 4,6% do Produto Interno Bruto (PIB ) em 2009 para 4,1% na estimativa para 2017.

Também terá aumento na remuneração a partir deste mês os profissionais integrantes do programa federal Mais Médicos. Com o reajuste, o valor, chamado de Bolsa Formação, passará de R$ 10.570 para R$ 11.520.