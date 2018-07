2º lote: 99,8 mil cearenses beneficiados

01:00 · 09.07.2018 / atualizado às 09:24

Fortaleza/São Paulo. A Receita Federal libera, às 9h de hoje (9), a consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda deste ano. Também será liberado o dinheiro para quem saiu da malha fina entre os anos de 2008 e 2017. A Receita Federal credita, na próxima segunda-feira (16), R$ 154.434.110,27, nas contas de 99.857 cearenses. Desse total, 97.531 são declarantes do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2018, totalizando R$ 150,6 milhões, a ser restituídos com correção pela taxa Selic ao índice de 2,04%.

Em todo o País, serão pagos R$ 5 bilhões a 3.360.917 contribuintes. Para quem entrou na malha fina em 2008 e, só agora, teve o dinheiro liberado, o reajuste no valor da restituição é de 104,16%, segundo informações da Receita Federal.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode fazer a consulta pela internet, no site da Receita ou por telefone, no Receitafone 146.

Usuários de tablet ou smarthphone com acesso à internet podem baixar o aplicativo "Pessoa Física".