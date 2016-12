15 mil pessoas não sacaram o abono

00:00 · 20.12.2016

Mais de 15,8 mil cearenses poderão sacar, até o dia 29 de dezembro, na rede bancária, o benefício de um salário mínimo (R$ 880) referente ao Programa de Integração Social (PIS), administrado pela Caixa Econômica Federal e ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), administrado pelo Banco do Brasil.

Somados, os benefícios não sacados correspondem a R$ 13,9 milhões. No Estado, 27.610 pessoas tinham direito ao abono, das quais 11.750 retiraram o benefício até o dia 29 de novembro deste ano.

Podem receber o valor as pessoas que trabalharam pelo menos dois meses com carteira assinada em 2014 com vencimento mensal médio de até dois salários mínimos e que tiveram seus dados informados corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

A data-limite do saque era até 30 de dezembro, entretanto, não haverá expediente bancário neste dia, devendo ser sacado até 29 de dezembro. As pessoas que possuem Cartão Cidadão com senha registrada podem sacar o dinheiro em caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal e em casas lotéricas.

Quem tem direito

Para saber se tem direito ao abono, o trabalhador deve informar o número do CPF ou do PIS/Pasep e data de nascimento no portal trabalho.Gov.Br/abono-salarial. Ele também pode se informar pela Central de Atendimento Alô Trabalho, do Ministério do Trabalho, no número 158.

Para sacar o Abono do PIS, o trabalhador pode receber o abono em qualquer agência da Caixa, apresentando documento de identificação. Já os servidores públicos que têm direito ao Pasep precisam verificar se houve depósito em conta. Caso isso não tenha ocorrido, devem procurar uma agência do Banco do Brasil.