10 agências da Caixa têm horário estendido na Capital

01:00 · 19.12.2017

Ação faz parte da Campanha Quita Fácil. Todas as agências da Caixa estão atendendo quem quer renegociar dívidas ( FOTO: KID JÚNIOR )

Quem precisa renegociar algum tipo de dívida com a Caixa Econômica Federal poderá, nesta semana, aproveitar o horário estendido de algumas agências da instituição financeira em Fortaleza. A Caixa e vai aumentar de oito para dez o número de agências com horário estendido de funcionamento na Capital cearense para negociar contratos em débito com o Banco. O horário ampliado será das 16h às 17h nesta quarta-feira (20) e também na quinta-feira (21).

A iniciativa faz parte da Campanha Quita Fácil, que ocorre em todas as agências da Caixa Econômica do País, e tem como objetivo facilitar a regularização de contratos comerciais com mais de 360 dias de atraso, inclusive cartão de crédito, com descontos especiais para pessoas físicas e empresas.

Entre as alternativas que a Caixa oferece para regularização, estão a renovação dos contratos e a unificação de diferentes tipos de dívida, ambas com ampliação do prazo de pagamento e redução do valor da prestação mensal. Além disso, os descontos podem chegar a 90% para quem quitar os débitos à vista.

De acordo com a Caixa Econômica, nos casos de contratos de financiamento imobiliário, é possível usar o saldo de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do próprio cliente para pagar até 80% do valor de 12 prestações do financiamento imobiliário, inclusive atrasadas, ou amortizar o saldo devedor e reduzir o valor das prestações.

Ainda de acordo com a Caixa, o cliente também pode pagar à vista um valor de entrada e refinanciar os demais atrasos para pagar nas próximas prestações a vencer até o fim do financiamento imobiliário.

Rede de atendimento

De acordo com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal em Fortaleza, George Gress, a rede de atendimento da instituição financeira está completamente voltada para esta ação de renegociação de dívidas com os clientes.

"Dada a importância para o cliente, as nossas agências estão preparadas para negociar, apresentando alternativas para regularização das dívidas", esclarece George Gress.

Procon

A Caixa Econômica destaca, ainda, que todas as suas agências no Estado estão atendendo os clientes, embora o horário ampliado ocorra apenas em algumas agências de Fortaleza.

Na Capital cearense, além do atendimento normal e do horário estendido em algumas agências, o cliente também pode negociar sua dívida com a Caixa indo ao Procon Fortaleza, que conta com uma estrutura exclusiva do banco para a renegociação até o fim de dezembro.

Reforço

Na semana de 26 a 28 de dezembro, a Campanha Quita Fácil em Fortaleza terá outro reforço com a chegada do Caminhão Quita Fácil, que irá atender clientes das 9h às 19h, na Praça do Ferreira, no Centro Capital.

Outros canais

Além do horário diferenciado nas agências, os interessados em renegociar seus contratos em atraso têm à disposição o site www.Negociardividas.Caixa.Gov.Br e o telefone 0800 726 8068 (opção 8). O cliente também pode sanar suas principais dúvidas pelas redes sociais, através de mensagem privada para o perfil oficial do banco (www.facebook.com/caixa).