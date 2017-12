1,23 mil famílias recebem chaves

01:00 · 21.12.2017

A maioria das unidades habitacionais no Ceará fica em cidades do Interior. Já em Fortaleza, foram entregues 560 residências ( Foto: Marcelino Júnior )

O governo federal entregou 1.235 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida no Ceará, ontem, sendo 560 somente em Fortaleza, por meio do programa "Agora, é Avançar". O presidente Michel Temer divulgou um vídeo no Twitter comentando a entrega e dizendo que as unidades habitacionais realizam o sonho de milhares de famílias de ter a casa própria.

"São mais de 20 mil famílias que estão realizando esse sonho e quero dar destaque e reverenciar aqui as mulheres que assumem a condição de chefes de família. Mulheres que, além de trabalhar fora para garantir o sustento e o bem-estar dos seus, ainda acumulam as tarefas domésticas e que, por direito e merecidamente como chefes de família e dona de casa, agora são as donas da casa, senhoras de um lar", disse no vídeo.

Temer também disse que neste ano a inflação foi controlada, os juros caíram e mais de 1 milhão de novos postos de trabalho foram criados nos últimos meses. "O país está melhorando e com os programas sociais estamos juntos encerrando este ano com chave de ouro".

Na capital cearense, as casas entregues fazem parte do Residencial Jose Euclides Ferreira Gomes, onde a entrega foi do tipo parcial. Outras 2,4 mil casa estão em construção no mesmo complexo, totalizando quase 3 mil moradias. Além de Fortaleza, outras duas cidades do Ceará foram contempladas com a entrega das quase 800 residências restantes. O municípios de Canindé possui agora 495 novas moradias e Crateús, 180 unidades habitacionais.

País

Em todo o Brasil, foram 21 mil casas entregues em 30 municípios de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins, um investimento de R$ 1,56 bilhão. Moreira Franco, coordenador do "Agora, é Avançar", destacou que o programa pretende concluir mais de 7 mil obras nos próximos meses. O programa "Agora, é Avançar" foi lançado em novembro para retomar obras inacabadas no País e incorporou o Minha Casa, Minha Vida.