1,2% das contas do FGTS tem 50% do saldo inativo

00:00 · 01.02.2017

São Paulo. Com base em dados do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e outros indicadores econômicos, estudo feito pelo banco Santander estima que apenas 1,2% das contas inativas do FGTS - cerca de 100 mil cotistas - têm saldo superior a R$ 17,6 mil que somados, respondem pela grande parcela de R$ 20 bilhões depositados. O montante é praticamente a metade de todo o saldo inativo do FGTS, que é de R$ 41,4 bilhões.

Ao mesmo tempo, outros 94% dos cotistas têm saldo entre zero e R$ 3,5 mil. Somado, esse grupo majoritário em número de trabalhadores responde pela parcela minoritária de 17% dos depósitos. Essa grande concentração de recursos na mão de poucos trabalhadores limita o impacto da liberação dos recursos sobre a demanda e o pagamento de dívidas, diz o banco espanhol: "Essa distribuição é ainda mais heterogênea que a observada na renda real. Em 2015, 1% do topo recebeu cerca de 10% do rendimento total do trabalho, Previdência e transferências sociais".

Para o Santander, o grupo de trabalhadores mais rico que possui metade do fundo não deve usar o dinheiro majoritariamente no consumo. "Eles parecem menos inclinados a usar os recursos seja para consumo ou redução da dívida. Ao invés disso, parece mais provável que simplesmente direcionem esses recursos para opções mais vantajosas de investimento", dizem os analistas do banco.

Dívidas

O uso do dinheiro das contas inativas do FGTS para pagar dívidas deverá ter efeito "desprezível" sobre o comprometimento da renda e inadimplência, prevê o banco Santander. Mesmo na hipótese altamente improvável de que todos os recursos sejam destinados ao pagamento de dívidas, o impacto seria "limitado". Um das razões é a concentração do saldo das contas na mão de poucos trabalhadores: 1% tem praticamente 50% do que será liberado. A concentração limita o impacto sobre demanda e endividamento, cita o banco.

Além de avaliar o impacto sobre o consumo, a equipe de economistas do Santander também projeta o impacto da liberação de R$ 41,4 bilhões das contas inativas do FGTS sobre o endividamento das famílias.

No caso extremo e improvável em que trabalhadores usassem todo o dinheiro inativo para quitar dívidas, o comprometimento da renda das famílias cairia até 0,60 ponto porcentual e a inadimplência diminuiria até 0,15 ponto. "Dado que o efeito máximo é tão limitado, o impacto efetivo seria bem pequeno e definitivamente não mudaria o cenário", dizem os analistas do Santander. Para o banco, o possível impacto do uso do FGTS para quitar dívidas é "desprezível". "Mesmo com a premissa extrema, o efeito máximo ficaria longe de ser considerado significativo", dizem os analistas.

Nesse cenário improvável, o comprometimento da renda das famílias com dívidas cairia de 22,2% em novembro para algo próximo de 21,6%. Já a inadimplência cairia do patamar de 4,1% para 3,95%.

Impacto no PIB

O banco Santander projeta ainda que a liberação das contas inativas do FGTS deve ter um impacto positivo no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de até 0,40 ponto percentual. A instituição é mais otimista que o governo e prevê que valor próximo de 100% das contas inativas será sacado pelos trabalhadores e boa parte desse dinheiro reforçará o consumo das famílias nos próximos meses.

Analistas do banco calculam que os recursos devem reforçar o consumo das famílias em até 0,7% nos meses seguintes à retirada do dinheiro. O banco destaca o "efeito multiplicador" do consumo das famílias e estima expansão de 0,7% do PIB em 2017 e 3,0% em 2018.

Cronograma

A liberação do dinheiro foi anunciada pelo governo federal como um incentivo à economia. Todas as pessoas que possuem contas do FGTS que ficaram inativas até o fim de 2015 terão direito ao saque dos recursos.

O calendário para a retirada desse dinheiro será divulgado em fevereiro e é esperado que o cronograma, que deve começar em março, leve em conta a data de aniversário do trabalhador.

Ceará

No Ceará, cerca de 760 mil trabalhadores poderão sacar o FGTS de suas contas inativas. Segundo estudo da ONG Instituto Fundo Devido ao Trabalhador (IFDT), o valor disponível no Estado ultrapassa R$ 658 milhões.

De acordo com o presidente da instituição, Mario Avelino, serão R$ 131,6 milhões que deverão ser injetados por mês na economia cearense de março a julho deste ano.