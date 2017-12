'Você é candidato?', indaga Temer a Henrique Meirelles

00:00 · 23.12.2017

Brasília. O presidente Michel Temer disse na sexta-feira (22) que será um cabo eleitoral "substancioso" para 2018 e aproveitou para perguntar diretamente ao chefe de sua equipe econômica, Henrique Meirelles, se ele é candidato à Presidência da República no ano que vem.

Bem-humorado durante café da manhã com jornalistas no Palácio da Alvorada, Temer foi questionado sobre o fato de uma eventual candidatura de seu ministro da Fazenda prejudicar a votação da Reforma da Previdência, marcada para fevereiro. Respondeu que não acreditava em qualquer tipo de prejuízo em relação à reforma para, em seguida, dirigir-se a Meirelles, que estava sentado a seu lado: "Você é candidato?". O ministro sorriu e afirmou que, como tem repetido "diversas vezes", que essa decisão só será tomada em 2018.

Temer fez uma espécie de balanço de seu ano e meio à frente do Palácio do Planalto e admitiu que as denúncias de corrupção prejudicaram seu governo e sua popularidade -hoje em 6%. Segundo o presidente, que citou frase do publicitário Nizan Guanaes, "a popularidade é uma jaula" e seus baixos índices de aprovação devem ser usados para que ele faça "o que o Brasil precisa". Apesar disso, acredita que os números vão melhorar até o início do ano que vem, permitindo que ele seja uma "grande cabo eleitoral" em 2018.

"A questão da corrupção prejudicou muito o governo e prejudica muito a popularidade, porque uma pesquisa que eu pedi, em caráter particular, revela que as pessoas têm vergonha de dizer, embora aprovem o governo, têm certo pudor, porque pensam: 'poxa, esse governo corrupto, todo mundo é corrupto, a classe política é corrupta", disse.

Temer descreveu o cenário que prevê na disputa presidencial de 2018. Sem citar nomes, disse que candidatos "mais extremados" enfrentarão dificuldades. "O que as pessoas querem é uma política de resultados", disse o peemedebista.