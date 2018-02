Virgílio desiste de prévias no PSDB

00:00 · 24.02.2018

Prefeito de Manaus deixou o caminho livre para o governador paulista ser o presidenciável da sigla ( FOTO: AG. SENADO )

Manaus. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, afirmou à reportagem que não vai mais concorrer com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, nas prévias para a escolha do candidato do PSDB à Presidência.

"Participar de uma fraude, eu não vou, não. Vou dar uma explicação bem clara ao país dos porquês. Por mais que eu soubesse que eu poderia (disputar), seria uma coisa menor. Porque não estou aqui para criar constrangimentos para o Geraldo", disse.

Com a desistência, Virgílio encurta o caminho do paulista para a disputa presidencial. O partido se preparava para realizar as prévias em março.

Alckmin deverá se desincompatibilizar do Palácio dos Bandeirantes em 7 de abril para começar oficialmente a campanha pelo país. Aliados de Alckmin se mostraram aliviados com a decisão do manauara. Virgílio fez duras críticas ao agora virtual candidato tucano.

"Conheci um dos homens públicos menos sinceros e mais capazes para a desfaçatez e fingimento em 40 anos de vida pública", disse. Nos últimos meses, o prefeito de Manaus vinha reclamando da forma como o PSDB e Alckmin, em particular, conduziram o processo, primeiro, de sucessão de Aécio Neves na presidência do partido e, depois, da definição da candidatura presidencial. Para Virgílio, decisões de cúpula sem ouvir a militância deterioraram a vida partidária e minaram a credibilidade do PSDB. Em 2014, o prefeito defendia a realização de uma série de debates nos Estados para preparar o partido para as prévias.

Tiririca

O PR não aceitou a decisão do deputado federal cearense Tiririca, de desistir da vida política e o assedia para que ele mude de ideia. Sem Tiririca, a legenda prevê que conseguirá eleger só três deputados em SP. Em 2014, foram 6. Na semana passada, Valdemar Costa Neto, que comanda a sigla, conversou com Tiririca para tentar convencê-lo.