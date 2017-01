Vídeo mostra turista sendo atingida por raio em SP

00:00 · 03.01.2017

Itanhaém. "Nossa! Pegou a moça". Desta forma reagiu a corretora de imóveis Carminie Glória Ferrari Pacheco, 52, ao perceber que havia acabado de filmar um raio atingindo uma turista na Praia do Sonho, em Itanhaém, na tarde de domingo (1º). Moradora de Guarulhos, Taline Caroline Barbosa de Campos, 25, caminhava com uma amiga à beira-mar quando foi atingida. Ela permanece internada em estado grave.

Socorrida inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itanhaém, onde foi entubada e levada para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), Taline foi transferida ontem à UTI do hospital municipal Pimentas Bonsucesso, em Guarulhos. Seu estado é grave, e ela respira com a ajuda de aparelhos.

Moradora da capital paulista, Carminie estava à janela do quarto do apartamento na Praia do Sonho, no segundo andar, quando se deparou com a turista caindo. A amiga dela não ficou ferida. No domingo, a corretora postou as imagens no Facebook.