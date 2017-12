Verão deve ter chuva normal no Nordeste

00:00 · 18.12.2017

Brasília. O verão - que começa na próxima quinta-feira (21) - promete ter um regime de chuva regular na maior parte do país, sem grandes extremos como secas ou enchentes.

A previsão é do meteorologista Luiz Cavalcanti, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Brasília. Segundo o especialista, o fenômeno conhecido como La Niña, quando ocorre o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, este ano é predominante, mas com pouca intensidade. Isso deve contribuir para garantir uma normalidade climática no Brasil.

Haverá, inclusive, chuva no semiárido do Nordeste, que sofre com seca há cinco anos. "O La Niña tem se manifestado, mas com intensidade fraca, e a tendência é que neste verão seja o fenômeno predominante. Em função do La Niña, a gente prevê chuvas no semiárido já a partir de dezembro. Já temos bastante chuvas no sul do Maranhão e do Piauí. Nas partes oeste e norte da Bahia e em algumas regiões do Ceará, Pernambuco e Paraíba já ocorreram chuvas. Isto é prenúncio de que teremos uma estação diferente do que foi nos últimos cinco anos, que foi de muito seca", afirmou Cavalcanti.

A perspectiva é de muitas chuvas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Região Sul.

É um período que, essencialmente, é muito chuvoso. Com chuvas bem marcantes seguindo a tendência da primavera.