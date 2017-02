Tumulto marca ato perto da Alerj

00:00 · 02.02.2017

Manifestantes se aglomeraram nas proximidades da Assembleia Legislativa no primeiro dia de trabalho após o recesso; houve confronto com a Polícia ( Foto: AGBR )

Rio de Janeiro. Um tumulto tomou as imediações da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), no Centro do Rio, que voltou do recesso parlamentar, na tarde de ontem. Por volta das 14h, um grupo derrubou as grades de proteção em frente ao Palácio Tiradentes, e a Polícia Militar revidou jogando bombas de gás lacrimogênio e disparando tiros de bala de borracha.

Um blindado da corporação também foi usado para jogar jatos d'água e dispersar os manifestantes. Com isso, houve correria e muitas pessoas foram para a Rua da Assembleia e para a Praça Mario Lago. O comércio na região fechou as portas.

Por volta das 15h, os manifestantes voltaram a se aglomerar nos arredores da Alerj. Até o fechamento desta edição, não havia informações sobre feridos nem sobre detidos. Devido ao ato do Movimento Unificado dos Servidores Públicos (Muspe), a Rua Primeiro de Março foi interditada. Um trecho da Avenida Presidente Antônio Carlos também foi bloqueado

Com barreiras de aço repletas de placas de protesto, a Alerj começou seu ano legislativo cercada por 500 agentes de segurança da Polícia Militar e da Força Nacional, que se revezaram durante o dia para impedir a invasão ao Palácio Tiradentes.

O Muspe protocolou, no ano passado, dois pedidos de impeachment na Alerj contra o governador Luiz Fernando Pezão. Ambos foram rejeitados pelo presidente da casa, Jorge Picciani. Este ano, o Muspe já protocolou mais um pedido de impeachment, o terceiro. Segundo o presidente do Sind-Degase, houve crime de responsabilidade fiscal porque o governo repassou para a saúde 9% da receita estadual, em vez de 12%, como determina o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

Mais tarde, um ônibus foi incendiado na Avenida Rio Branco, esquina com a Rua da Assembleia, no entorno da Alerj.

Reconduzido

O deputado estadual Jorge Picciani (PMDB) foi reeleito presidente da Alerj ontem. Ele conduzirá a votação das medidas previstas no programa de recuperação fiscal firmado com o governo federal.

Picciani foi eleito com 64 votos favoráveis à sua recondução. Cinco deputados votaram contra e um não votou por estar de licença. Como deputado, antecipou o seu voto favorável à aprovação de todo o plano de recuperação fiscal firmado com o governo federal, mas complementou que precisará dialogar com os demais parlamentares.