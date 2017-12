TSE aprova resoluções para 2018 e mira nos 'fake news'

00:00 · 19.12.2017

Luiz Fux, que presidirá a Corte a partir de fevereiro, destacou a necessidade de combater a prática ( Foto: TSE )

Brasília. Às vésperas do recesso do Judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou ontem as resoluções que vão nortear a campanha de 2018.

Os textos, ainda sujeito a alterações até março, tratam de gastos de campanha, remoção de conteúdo publicado na internet, identificação de propaganda eleitoral "impulsionada" nas redes, financiamento de candidaturas de mulheres e prazos do calendário eleitoral, entre outros temas.

A implantação do voto impresso ainda será objeto de uma nova resolução, a ser aprovada no ano que vem. A resolução que trata de propaganda eleitoral na internet prevê, por exemplo, que as ordens judiciais de remoção de conteúdo "serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral".

"A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ocorrer ofensa à honra de terceiros ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos", diz a resolução.

Também ontem, o TSE e a Câmara dos Deputados assinaram um acordo de cooperação técnica para o compartilhamento de informações pela internet.

Apesar do avanço tecnológico, hoje essa troca de dados ainda ocorre de forma manual, com documentos em papel. Segundo o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, essa iniciativa vai trazer mais eficiência no uso dos recursos públicos. "A ideia é estender essa parceria para outros órgãos", afirmou.

Notícias falsas

Ainda ontem, o ministro Luiz Fux, que assumirá a presidência do TSE em fevereiro do ano que vem a necessidade de combater as notícias falsas com potencial de impactar as eleições.

Segundo Fux, será possível até mesmo o bloqueio de bens e a detenção dos envolvidos com as chamadas "fake news". O ministro não deu detalhes, mas montou um grupo de trabalho no tribunal para discutir medidas de combate às informações sem veracidade que aparecerem principalmente na internet. "É bom que os protagonistas do processo eleitoral saibam que Vossa Excelência (ministro Gilmar Mendes, atual presidente do TSE) criou uma estrutura repressiva das "fake news", disse Fux.