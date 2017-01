Tremor de terra é sentido nas cidades de Teresina e São Luís

00:00 · 04.01.2017

Vários prédios foram evacuados em cidades como Teresina, a capital do Piauí ( Foto: Reprodução da web )

Vargem Grande/Belágua. Um tremor de magnitude 4.7 na escala Richter foi registrado por volta das 9h45 de ontem, a cerca de 30 km da cidade de Vargem Grande, no Maranhão, segundo o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (OBSIS). De acordo com o órgão, o epicentro do tremor foi entre os municípios de Vargem Grande e Belágua e os efeitos foram sentidos em diversos municípios do Maranhão e do Piauí, incluindo as capitais São Luiz e Teresina.

O abalo durou cerca de 15 segundos. Prédios foram evacuados. Não há registro de feridos.

O Observatório de Sismologia da Universidade de São Paulo também identificou o tremor, mas registrou magnitude de 4.6 com epicentro no município de Belágua, no Maranhão. Para a informação precisa do local do epicentro, a Rede Sismográfica Brasileira informa que é preciso fazer a triangulação de sismógrafos em diferentes localizações.

O sismólogo Francisco Brandão, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Ceará (Cedec-CE), explicou em entrevista ao Diário do Nordeste que o tremor sentido em Teresina e São Luiz é explicado pelas mesmas causas que fazem a terra tremer em outras áreas, como no Ceará. "É um fenômeno similar ao que ocorre em todo o Nordeste do País. Historicamente, não temos registro naquela região, os tremores são mais comuns no Ceará e Pernambuco, com registros até na Bahia. Em torno de 45 municípios do Ceará já apresentaram sismicidade. Aqui, os tremores são gerados em função da movimentação da Terra, que acaba por apontar falhas geológicas em seu interior. As placas tectônicas se movimentam e em função disso há um reflexo no interior da Terra. Acreditamos que foi isso que ocorreu naquela região", apontou.

Quanto à divergência da magnitude do sismo observada através das duas medições, o especialista explica que, graças à distância entre os equipamentos e o epicentro do tremor, há certa diferença entre os números.

Cautela

No Maranhão, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram mobilizados imediatamente. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi deslocada para o município de Belágua, local que o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo identificou como epicentro do tremor.

"O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil montaram sala de situação permanente para centralizar as informações e orienta a população a ter tranquilidade, pois os abalos registrados são de pequena magnitude", diz o governo do estado, em nota.

No Piauí, o governador Wellington Dias reuniu-se pela manhã com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente (Semar) e demais órgãos competentes para levantar informações e elaborar um plano de atuação.

O Corpo de Bombeiros evacuou prédios públicos como precaução. A Defesa Civil do estado orientou proprietários de prédios particulares para que requisitem uma vistoria de técnicos para garantir que as estruturas não foram abaladas. O sismólogo Francisco Brandão ressaltou que chamou a atenção o fato de o tremor não ter sido sentido em nenhuma cidade cearense. Ele crê que a distância do epicentro seja a explicação. "Não houve nenhum reflexo no Ceará, o que é incomum. Quando a Terra treme, há um reflexo aqui. Em 2008, na região de Sobral, a Terra tremia e o pessoal de Pedro II, cidade próxima, sentia. Mas esse epicentro foi muito próximo da cidade de São Luiz, então ficou muito afastado do Ceará", pontuou.