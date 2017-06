Transferência de Loures é autorizada

00:00 · 14.06.2017

Brasília. O ministro Edson Fachin, relator dos processos da Operação Lava-Jato, determinou a transferência de Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor do presidente Michel Temer, do complexo penitenciário da Papuda para a carceragem da Polícia Federal (PF), em Brasília.

Isso porque o investigado alegou que sua vida estava sob risco na Papuda.

Rocha Loures tinha solicitado a transferência para a prisão domiciliar e a designação de uma equipe da PF para protegê-lo. Fachin considerou os fatos graves, mas não aceitou os pedidos.

Em vez disso, determinou a transferência para a carceragem da Políticia Federal.

Também determinou o encaminhamento das informações ao Ministério Público Federal (MPF), a fim de investigá-los.

"Os fatos narrados, ainda que não estejam desde logo embasados em elementos probatórios que lhes deem suporte, são graves o suficiente para que se dê ao menos notícia ao Ministério Público a quem incumbe, no âmbito de suas atribuições, deflagrar instrumentos voltados à respectiva apuração. Por essa razão, determino remessa dos autos ao Ministério Público Federal para manifestação", escreveu Fachin.

No pedido, Rocha Loures citou matéria publicada no jornal Correio Braziliense com o título "Quanto Vale a Vida de Rodrigo Rocha Loures?", que, na sua avaliação, tem a "intenção de provocar e pressionar tanto o investigado como a sua família".