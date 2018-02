Toffoli vai liberar ação sobre foro

00:00 · 24.02.2018

Ministro do Supremo lamentou, em debate, a inexistência de projetos para atacar os problemas nacionais ( Foto: STF )

São Paulo. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, prometeu na sexta-feira (23), que vai liberar até o fim de março para julgamento o processo que analisa a restrição do foro privilegiado.

O plenário da Corte já formou maioria para restringir a prerrogativa de foro para crimes cometidos durante e em função do mandato, em julgamento de novembro do ano passado. O caso foi interrompido com um pedido de vista de Toffoli.

"Em breve. Até final de março, eu libero", disse o ministro a jornalistas, após participar de um debate sobre transparência do Judiciário na Fundação Getulio Vargas (FGV), em São Paulo.

No debate, ele defendeu que relatores de processos antecipem seus votos a colegas para evitar o número excessivo de pedidos de vista e a morosidade. Toffoli lamentou ainda não haver um projeto nacional no País, segundo ele, a seis meses do início da campanha eleitoral. O processo inicia no dia 15 de agosto.

"Não tem um projeto nacional, da direita ou da esquerda. Tem pessoas. Infelizmente continuamos tendo (só) pessoas", afirmou o ministro. Ele afirmou que o Brasil é um País "grande e complexo" e que, na ausência de uma elite nacional para pensar os problemas nacionais, as discussões são ocupadas por setores e corporações como bancadas evangélica e ruralista no Congresso Nacional.

"A sociedade brasileira é segmentada e não tem ninguém que vem e coloca um interesse nacional", afirmou.

No Congresso, observou, há dificuldade de se entender posicionamentos de parlamentares. "Hoje está uma tremenda dificuldade de entender quem é quem. Hoje, qual o projeto do PT, do DEM, do PSDB?", questionou.