Temer usa caso argentino para defender reformas

00:00 · 22.12.2017 / atualizado às 08:30

Brasília. Durante o discurso na abertura da 51° Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, o presidente Michel Temer citou a Argentina como exemplo por ter aprovado a Reforma da Previdência.

Antes, ao recepcionar o presidente argentino, Mauricio Macri, o presidente se voltou para a imprensa e comentou "aprovou a Previdência lá na Argentina", se referindo à aprovação pelo Congresso ocorrida no dia 19.

Temer disse que o Brasil está passando por muitas reformas e que uma das próximas a ser levada adiante é a da Previdência, e se referiu mais uma vez à Argentina cumprimentando Macri por ter conseguido "uma expressiva vitória em torno da Reforma da Previdência no seu país".

Nos últimos meses, Temer tem se reunido com parlamentares articulando a aprovação da reforma da Previdência no plenário da Câmara dos Deputados. Apesar das intensas negociações e de o governo ter feito mudanças na proposta originalmente enviada ao Congresso, o governo avaliou que não teria os 308 votos necessários para aprovar o texto ainda este ano e adiou a votação para fevereiro de 2018.

Sobre a Reforma da Previdência, uma das expectativas para o seu "legado", Temer reafirmou a expectativa de aprovação em fevereiro, de forma que, segundo ele, o próximo presidente não terá que liderar muitas outras reformas. Com a recuperação econômica e dos empregos, alegou, a tendência é que o governo tenha índice de aprovação muito maior até maio. "Tenho absoluta convicção de que isso vai acontecer", previu.

Na reunião de ontem, o Brasil transferiu a presidência pro tempore do Mercosul para o Paraguai. O Brasil ocupou a presidência do bloco durante o segundo semestre de 2017 e retomou a discussão de temas como comércio eletrônico, facilitação do comércio e estímulo às pequenas e médias empresas.

Balanço

Temer fez um balanço da presidência temporária do Brasil à frente do Mercosul.

O Brasil presidiu o bloco econômico durante o segundo semestre de 2017, depois da última Cúpula, que decidiu suspender a participação da Venezuela do bloco que integra ainda o Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, além do Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname como estados associados.

Em discurso, o presidente relatou que, durante seu comando, o Mercosul deu andamento a várias medidas para reforçar os "princípios de livre mercado, da democracia e dos direitos humanos". Ele destacou que foi fechado o acordo sobre contratações e licitações públicas que deve ampliar a oportunidade de negócios para os empresários.

Sob o comando do Brasil, o Mercosul tentou efetivar o acordo com a União Europeia, mas a formalização da cooperação com o bloco europeu ficou para 2018. "Pela primeira vez, em 20 anos de tratativas, há perspectiva realista de que se conclua um acordo abrangente e equilibrado que todos buscamos".