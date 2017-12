Temer suspende viagem à Ásia e posse de ministro

00:00 · 15.12.2017

Internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, o presidente deve receber alta hoje, mas permanecerá com sonda por até três semanas ( Foto: Folhapress )

São Paulo/Brasília. Após ser submetido na quarta-feira (13) a uma pequena cirurgia para tratar de um estreitamento do canal urinário, o presidente da República, Michel Temer, terá que usar uma sonda na uretra por um período de até três semanas, informou, ontem, a equipe médica do peemedebista.

Segundo os médicos Roberto Kalil Filho e Miguel Srougi, a permanência por mais tempo de Temer no hospital foi requisitada como medida de precaução.

Como toma remédios anticoagulantes desde antes de ser submetido à angioplastia, no mês passado, Temer está com o sangue mais fino e corre maior risco de passar por sangramentos, que são ocorrências típicas justamente da cirurgia a que ele se submeteu. Em coletiva realizada no hospital Sírio-Libanês, Kalil e Srougi reiteraram que Temer é um paciente saudável, mas que, por causa da sonda, foi orientado que o melhor seria adiar a viagem a quatro países da Ásia, em janeiro.

De acordo com Srougi, que é urologista, o procedimento de quarta não estava programado, mas Temer já apresentava uma obstrução da uretra.

Com o prolongamento do período de internação de Temer, a posse do novo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun (PMDB-MS), prevista inicialmente para ocorrer ontem à tarde, foi adiada e não há previsão oficial de nova data. A assessoria de Marun informou que o evento deve ocorrer hoje.

"Quadrilhão"

O ministro Edson Fachin, relator dos processos da Operação Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), votou ontem para mandar para a primeira instância uma série de recursos apresentados por investigados do chamado "Quadrilhão do PMDB da Câmara". Ele foi contra estender aos demais denunciados a imunidade do presidente da República, Michel Temer, que teve seu processo paralisado por ordem da Câmara dos Deputados.

Para o ministro, os processos de quem não tem foro privilegiado devem prosseguir, seja com o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, responsável pela Lava-Jato, seja com o juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, Vallisney de Souza Oliveira.

Os demais ministros devem se manifestar na próxima terça-feira (19), quando será realizada a última sessão do STF.