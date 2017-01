Temer se reúne hoje com Pezão

00:00 · 23.01.2017



Brasília. O presidente Michel Temer recebe às 11h os ministros Henrique Meirelles (Fazenda) e Dyogo Oliveira (Planejamento) no gabinete presidencial. Às 15h, tem audiência com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão.

A pauta dos encontros não foi divulgada, mas deve ser permeada pelo acordo de socorro financeiro ao Estado, que envolve a renegociação da dívida do Rio com a União e aval para empréstimos. A finalização do acordo foi adiada nas últimas semanas.

A conversa desta segunda-feira deve definir os últimos pontos do acordo, que servirá de modelo para outros Estados.

No momento em que o governo acerta os detalhes finais para fechar um contrato de publicidade no valor de R$ 200 milhões, válido por cinco anos, conselheiros e aliados próximos ao presidente Michel Temer atribuem a falhas de comunicação do Palácio do Planalto um fator fundamental para a baixa popularidade.

A avaliação é de que o presidente dialoga bem com sua base aliada no Congresso, mas não consegue se comunicar com a sociedade. Os erros listados por aliados vão de campanhas institucionais consideradas "desastradas" e pronunciamentos "superficiais" feitos pelo peemedebista até movimentos "erráticos" de ministros "voluntariosos".

O diagnóstico é feito por integrantes do grupo de comunicação que prestava assessoria regular a Temer logo após o impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff, mas que se desfez após o início da nova gestão.